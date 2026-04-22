Die MMM zog mit 6.200 so viele Fachbesucher an wie nie zuvor. Beim Vortragsprogramm dominierten Vertrieb und Produktthemen — inhaltliche Branchendebatten blieben weitgehend aus.

Der Zuspruch zur MMM ist ungebrochen. Dieses Jahr kamen noch mehr Besucher als in den Vorjahren.

Gestern (21. April) fand die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (kurz: MMM) im Messezentrum MOC statt (hier geht es zu den Bildern.). Laut Veranstalter Fonds Finanz zog diese rund 6.200 Fachbesucher an - ein Rekordbesuch. Die Zahl der Messeaussteller blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 115 konstant.

Top-Themen: Digitalisierung, KI und Prozessoptimierung

Inhaltliche Schwerpunkte der diesjährigen Ausgabe waren laut des Veranstalters Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Prozessoptimierung als Themen, die den Makleralltag zunehmend prägten. Den Abschluss bildete wie jedes Jahr die Messeparty im berühmten Münchener Club P1.

„Die MMM zeigt sehr deutlich, wohin sich unsere Branche entwickelt: Intelligente, praxistaugliche Lösungen, die Vermittlern echte Freiräume verschaffen, gewinnen immer mehr an Bedeutung“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz und Co‑Geschäftsführer der Dachgesellschaft Infitech-Gruppe. „Ob KI‑gestützte Assistenzsysteme wie PWX, neue Vertriebsansätze oder spezialisierte Beratungsangebote – entscheidend ist, dass Innovationen im Vermittleralltag tatsächlich ankommen und einen messbaren Mehrwert bieten. Ich bin erneut sehr zufrieden mit einer erfolgreichen MMM 2026.“

Vortragsfokus auf Vertriebs- und Produktthemen

Mit dieser Aussage macht Porazik den Fokus der MMM sehr deutlich. Zwar erwies sich das Vortragsprogramm mit unter anderem 47 IDD-konformen Fachvorträgen für die Weiterbildungs- und Fortbildungsverpflichtungen der Makler als thematisch sehr breit, zugleich aber auch als sehr vertriebs- und produktlastig.

Das Gros der Vorträge wurde von Vertretern von Ausstellerunternehmen gehalten – Versicherer, Dienstleister und Technologieanbieter. In vielen Fällen waren deren Botschaften vor allem Werbung in eigener Sache. Hier tat sich die Fonds Finanz mit einer zweistelligen Vortragszahl besonders hervor. Was fast vollständig fehlte, waren Workshops und Diskussionsveranstaltungen, die aktuelle Branchenthemen wie die Altersvorsorgereform aufgriffen.

Immer mehr Gewicht bekommt bei der MMM der Bereich Investment, das zeigte sich nicht nur an den Vorträgen, sondern auch an Ausstellern wie DWS, Flossbach von Storch oder Morgan Stanley. Erneut stark besucht wurden die Vorträge des „Newcomer Forum“, das sich an Berufseinsteiger richtete und praxisnahe Einblicke in das Berufsbild des Vermittlers bot. Neu im Programm war das „Ärzteberater Forum“, das spezialisierte Beratungsansätze für die Zielgruppe der Mediziner in den Mittelpunkt stellte.

Gastredner: Viel Zuspruch, wenig Branchenbezug

Auf der Bühne traten drei prominente Gastredner auf: Dabei zeichnete der ehemalige Bundesfinanzminister Jörg Kukies ein nüchternes Bild der deutschen Wachstumsschwäche und kritisierte Reformrückstand und blockierende Interessenverbände beim Bürokratieabbau, nannte aber auch ein positives Gegenbeispiel. „Die Reform der privaten Altersvorsorge ist ein Zeichen, dass wenn die Politik will, auch große Widerstände überwunden werden können.“ Auf die Haltung der Versicherungsbranche, insbesondere die massive Kritik an der Vermittlerschaft an der Reform ging Kukies indes nicht ein.

Schiedsrichter Felix Brych sprach unter anderem über Entscheidungsfindung unter Zeitdruck. Er streute in seinem Vortrag immer wieder Anekdoten über den Umgang mit Weltstars auf dem Fußballplatz wie Ronaldo oder Messi – was dem Publikum sichtlich gefiel. Christoph Heusgen, langjähriger außen- und sicherheitspolitischer Berater der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, ordnete aktuelle geopolitische Entwicklungen und deren Bedeutung für Europa und Deutschland ein.

Bei allen Starrednern war der Zuspruch der Besucher groß, die 500 Sitzplätze im Plenum des MOC München reichten nicht, viele standen am Rand. Dennoch zeigte sich bei allen Vorträgen auch ein bekanntes Muster – ein echter Branchenbezug fehlt den Reden auf solchen Großevents zumeist.

Besucher und Aussteller mit sehr positivem Feedback

Von Aussteller- und Besucherseite erreichten DAS INVESTMENT Versicherungen viele positive Stimmen zur diesjährigen MMM. Für sie standen vor allem die Themen persönlicher Austausch und Netzwerken im Vordergrund. Dabei fiel auf, dass die Ausstellerhalle durchgehend voll war – selbst während der Top-Vorträge. Schwierigkeiten bereitete den Teilnehmern dafür der enorm laute Geräuschpegel in der Ausstellerhalle.

Makler Stephan Heider, in der Branche als „Bankrocker“ bekannt, sagte gegenüber DAS INVESTMENT Versicherungen: „Ich bin acht Stunden kein einziges Mal komplett durch die Halle gekommen, weil überall jemand stand, dem ich seit Monaten die Hand schütteln wollte. Vorträge habe ich so keine geschafft. Die MMM ist kein Kongress – sie ist ein Wiedersehen, das sich jedes Frühjahr anfeuert wie eine alte Platte, die man kennt und trotzdem jedes Mal neu hört“.

Auch Aussteller und Vortragsredner Lennard Schwarzer von LS-Finanzmakler, Gewinner des „Jungmakler-Award“ 2025 zeigte sich nach eigenen Worten begeistert: „Mein Vortrag für circa 280 Personen kam sehr gut an. Erstmals waren wir auch Aussteller dabei und auch hier war die Planung super und ein gelungener Start für unser neues Unternehmen Vereinsmakler GmbH. Wir haben sehr viele richtig gute Gespräche geführt. Auch die anschließende Messeparty im P1 macht absolut Spaß.“

Hinter vorgehaltener Hand: Besucher-Kritik an Finfluencer

Doch bei allem Zuspruch gab es auch Kritik, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Mehrere Messebesucher sprachen unsere Redaktion auf den Auftritt von Teaching Finance an. Der Vortrag von Geschäftsführer Kamiar Bar Bar mit dem Titel „Dein Weg zu 7-stelligem Umsatz: Die Roadmap, mit der Teaching Finance Finanzdienstleister auf Rekordumsätze skaliert“ war vollkommen überlaufen. Mehere Beobachter sprachen von einer jungen, homogenen Zuhörerschaft, auffälligen Statussymbolen, protzigem Gehabe oder zogen Vergleiche zu Mehmet Göker.

Hinter Teaching Finance verbirgt sich ein Unternehmen, das als Finanzbildungs-Plattform auftritt und als sogenannter Finfluencer über 1,7 Millionen Follower auf Social Media erreicht. Tatsächlich ist Teaching Finance aber auch ein registrierter Versicherungsvermittler. Über genau diese Vermittlertätigkeit hatte das Unternehmen in der Vergangenheit mutmaßlich unwahre Angaben gemacht und war erfolgreich von der Wettbewerbszentrale abgemahnt worden. Darüber berichtete im Jahr 2024 das Fachportal „Procontra“.

Platz auch für Coaches und Mitarbeiter aus Strukturvertrieben

Prominente Vertreter aus der Coaching-Szene wie Wladimir Simonov, die von vielen Maklern kritisch gesehen werden, waren bei der MMM in der Vergangenheit immer wieder präsent. Die Frage, ob Geschäftsmodell und Reputation eines Ausstellers oder Vortragsredners für die Auswahl der Fonds Finanz als Veranstalter eine Rolle spielen, beantwortete Geschäftsführer Porazik auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen so:

„Bei der Auswahl von Ausstellern und Vortragsthemen für unsere Messe legen wir grundsätzlich Wert auf fachliche Relevanz und einen konkreten Mehrwert für unsere Besucher. Darüber hinaus ist es der Fonds Finanz wichtig, das Image der Branche insgesamt zu stärken und einen Beitrag dazu zu leisten, den Maklerberuf attraktiv und zukunftsfähig zu positionieren.“ Dabei seien dem Unternehmen gerade junge Menschen wichtig, die Lust hätten, als Makler in die Branche einzusteigen. Man gehe verantwortungsvoll mit der eigenen Plattform um. Die MMM sei keine offene Bühne ohne Einordnung. Die Messe versteht sich zudem laut Porazik bewusst als offene Branchenplattform für alle Vermittler, beispielsweise auch aus Strukturvertrieben.