Gestern (18. März) fand die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (kurz: MMM) statt. Nach 5.700 Fachbesuchern im vergangenen Jahr meldete der Veranstalter Fonds Finanz mit 5.800 einen neuen Besucherrekord. Die Zahl der Aussteller sank indes deutlich, von 150 auf 115 (minus 30 Prozent). Hier die besten Bilder.

Breites Vortragsprogramm, aber keine Diskussionsrunden

Wie im Vorjahr standen Vermittlern im Münchner Kongresszentrum MOC mehr als 120 Fachvorträge offen. Die Veranstaltung bot einen breiten Mix von Themen aus den Bereichen Vertrieb (48 Vorträge), Versicherungen (36), Finanzen (14), Social Media und Digitalisierung (8) sowie Recht (7) und dem Newcomer-Forum (6). Workshops und Podiumsdiskussionen indes wurden den Besuchern nicht geboten.

Das im vergangenen Jahr erstmals angebotene „Newcomer Forum“ bot erneut ein speziell für Neueinsteiger abgestimmtes Angebot. Hier konnten sich Interessierte in einem eigenen Bereich über das Berufsbild des Maklers informieren und von Best Practices sowie von Tipps erfolgreicher Vermittler profitieren. Besonders nachgefragte Themen wie etwa „Die Beratung von Reichen und Superreichen“ wurden zudem im Tagesablauf doppelt angeboten, damit möglichst viele Teilnehmer die Vorträge besuchen konnten. Einen Teil des Programms konnten sich Besucher wie immer als IDD-konforme Bildungsmaßnahmen anrechnen lassen.

Stars im Plenum: Markus Koch, Deniz Aytekin und Herbert Diess

Traditionell bot die MMM zudem einmal mehr bekannte und meinungsstarke Star-Speaker aus Wirtschaft und Sport. Für ein aus allen Nähten platzendes Plenum (500 Sitzplätze und geschätzt halb so viele Stehplätze) sorgte zum Messeauftakt der renommierte Börsenjournalist Markus Koch, der seit Jahrzehnten direkt von der Wall Street berichtet.

Koch lieferte exklusive Einblicke in die Folgen der US-Präsidenten Wahl auf Wirtschaft und Finanzmärkte. „Der Aktienmarkt ist die beste Messlatte für die Performance eines Präsidenten“, konstatierte Koch und zeigte den Rückgang wichtiger Indizes in den letzten 50 Tagen seit der Amtsübernahme von Trump auf. Da bislang keine Strategie der US-Regierung erkennbar sei, wirke sich das fatal auf die Märkte aus. Auch Trump-Kumpan Elon Musk bekam sein Fett weg. Tesla habe mittlerweile rund 850 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren, und insbesondere in China sei die Wettbewerbssituation für den US-Autobauer sehr schwierig geworden.

Ein weiterer Besuchermagnet war der bundesweit bekannte Profi-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der über Strategien des Sehens, Wahrnehmens und Entscheidens sprach. Der Referee zeigte zur Freude des sportaffinen Publikums viele Videoclips aus dem Profifußball, analysierte seine damaligen Entscheidungen und zog dabei zahlreiche Parallelen zu Wirtschaft und Finanzen. Zu Aytekins wichtigsten Strategien gehörten dabei permanentes Antizipieren einer Situation, das Erkennen von Automatismen, die Wahrnehmung von Zusatzinformationen und vor allem das Erfassen einer Spieleraktion bei gleichzeitiger Beobachtung des Umfelds.

Zum Messeabschluss nahm Herbert Diess, Aufsichtsratsvorsitzender von Infineon, im Gespräch mit Moderatorin Petra Bindl eine aktuelle Standortbestimmung zwischen politischer Neuordnung, Wirtschaftskrise und globalen Interessen vor. Diess bescheinigte dem designierten Bundeskanzler Friedrich Merz einen guten Start und zeigte Verständnis für einige der jüngsten Aktionen von US-Präsident Trump. Eine seiner Forderungen für Deutschland lautete: „Wir brauchen dringend eine neue Reformagenda 2030“. Dazu sollten weniger Beamte, weniger Staat und weniger Bundesländer gehören.

Messekonzept mit viel Gemeinschaftsgefühl

Der Zugang zur MMM ist für Vermittler kostenlos, auch wenn sie nicht an die Fonds Finanz angebunden sind. Der Pool lud zudem viele Branchenplayer wie Investmentunternehmen und Fachmedien auch ohne eigenen Ausstellungsstand ein.

Bekannt ist die MMM für ihr demokratisches Standkonzept. So erhalten alle Aussteller einen gleich großen einfachen Messestand, der sich lediglich durch die aufgehängten Werbemittel unterscheidet. Der deutliche Rückgang der Ausstellerzahl sei wohl in erster Linie auf erhöhte Standgebühren zurückzuführen, wurde dem anwesenden Team von DAS INVESTMENT mehrfach von betroffenen Unternehmen berichtet.

Dennoch unterstreichen die vor Ort gesammelten Stimmen von Ausstellern und Fachbesuchern die andauernde Beliebtheit der Messe: „Wir hatten super offene und interessierte Gespräche und deutlich mehr Besucher als im Vorjahr am Stand“, betonte Tino Kramer, VPV Versicherungen. „Wir haben zudem viel Rückfragen zur Absicherung von Photovoltaik und zu Sterbegeldversicherungen erhalten“, so Kramer zu den aktuellen Themen in der Vermittlerschaft.

Bei der WWK standen hingegen vor allem die fondsbasierte Altersvorsorge und die Riester-Rente im Fokus. „Die MMM ist für uns eine sehr wichtige und hochwertige Messe. Die Geschäftspartner, die wir hier treffen, kommen aus dem ganzen Bundesgebiet angereist“, sagte Senior-Regionalleiter Thomas Huhn.

Investmentwelt zunehmend vertreten

Zwar dominierten immer noch Versicherer das Aussteller-Portfolio, es waren aber auch viele Repräsentanten aus der Kapitalanlagebranche vor Ort. Cora Kaczmarek von Vanguard etwa war erstmals dabei und unterstrich, wie sehr das Vortragsangebot von den Vermittlern angenommen wird. „Ich habe mir viele voll besetzte Vorträge, zum Beispiel zur Vermögensverwaltung der Fonds Finanz angehört“, so die Sales-Expertin.

„Wir haben mit sehr vielen Personen hier am Stand sehr gute Gespräche geführt“, sagte Nico Lang von Flossbach und Storch. Es sei wichtig, als Fondsmanager auf der MMM Präsenz zu zeigen und den Vermittlern ein attraktives Themenangebot zu bieten. So drehte sich der Fachvortrag von Flossbach von Storch um aktives versus passives Fondsmanagement. „Alles wird schwankungsreicher. Die günstigen Rahmenbedingungen für passive Investments sind vorbei“, so Lang. Daher sei mit einer Renaissance der aktiven Fondskonzepte zu rechnen.

Bundesweites und jüngeres Publikum vor Ort

Viel Fachaustausch fand direkt unter den Vermittlern statt. Anders als viele von Pools veranstalteten Messen steht die MMM nicht nur den an Fonds Finanz angebundenen Maklern offen, sondern allen in der Branche. Längst ist die Messe auch kein regionales Phänomen mehr, sondern zieht bundesweit Vermittlerinnen und Vermittler an. Nicht zum ersten Mal für die MMM eigens aus Hannover angereist waren Jessie David Post und Kamila Zarski, A1Pro Finanzkanzlei. „Hier herrscht eine tolle Stimmung, man merkt, dass sich die Kollegen gegenseitig unterstützen. Hier tanke ich frische Energie“, lautete Posts Fazit.

Auch zog die Messe 2025 spürbar viele junge Vermittler an. Darunter der 21-jährige Justin Duensing, Schneider & Musil Versicherungsmakler. „Ich bin frisch ausgelernt und zum ersten Mal auf der MMM. Ich habe mir das Newcomer-Forum und den Vortrag von Deniz Aytekin angeschaut und viele Maklerbetreuer besucht“, so Duensing, der im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen möchte.

Positives MMM-Fazit der Fonds Finanz

„Die MMM-Messe ist jedes Jahr ein absoluter Höhepunkt für unsere Branche. Hier wird alles geboten, was für unabhängige Vermittler und Brancheninteressierte von Bedeutung ist. Der persönliche Austausch, das geballte Fachwissen und die Möglichkeit, sich direkt mit unseren Kollegen sowie den zahlreichen Produktgebern zu vernetzen, sind unschätzbar wertvoll“, sagte Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.

Er gab zudem einen Einblick in vorläufige Geschäftszahlen. So sei der Umsatz im vergangenen Jahr auf 339 Millionen Euro, der Gewinn auf 15 Millionen Euro gestiegen. Auch für Januar und Februar 2025 liege Fonds Finanz bereits über den Vorjahreszahlen.

Nach der Messe ließen viele Teilnehmer den Abend auf der kostenfreien Messeparty im Münchner Club P1 in entspannter Atmosphäre ausklingen. Außerdem wurden „für die Über-30-Jährigen“, so Porazik scherzhaft, eine Après-Ski-Hütte und eine Chill-Out-Area angeboten.

Nächste MMM am 24. März 2026

Für das kommende Jahr gibt es bereits einen Termin: Die MMM 2026 wird am 24. März in München stattfinden. Die eigentlich für den Herbst 2025 geplante und von Fonds Finanz veranstaltete Hauptstadtmesse in Berlin war hingegen laut eigener Angaben aufgrund von Sicherheitsvorgaben des Veranstaltungshotels, die mit einer erheblichen Beschränkung der Besucherzahlen einherging, abgesagt worden. In der Folge sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich.