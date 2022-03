Hybrid oder nicht-hybrid? Warum die MMM-Messe 2022 anders aussieht als die DKM 2021

Es war ein richtiger und wichtiger Schritt, die Messe wieder vor Ort durchzuführen, war sich Konrad Schmidt, Geschäftsführer des Beratungshauses BBG, sicher. „Unser Mut wurde belohnt. Der persönliche Austausch ist angesichts der dringlichen gesellschaftlichen Themen immens wichtig“, sagte er zum Abschluss der DKM 2021 Ende Oktober 2021 in Dortmund. 2.400 Vermittler fanden damals den Weg in Ruhr-Metropole. Fast genauso viele aber verfolgten das Event rein digital. 2.300 Vermittler schauten die Vorträge online – als Team-Event im Büro oder am Bildschirm im Homeoffice.

Hybrid scheint das Thema der Stunde zu sein

Nicht nur in der Finanz- und Versicherungsbranche geht der Trend vermeintlich dorthin, große Events nicht mehr allein offline durchzuführen. Die Teilnehmer sollen sich entscheiden können, ob sie den teils langen Weg auf sich nehmen oder am heimischen Bildschirm ausgewählte Slots verfolgen – Fragen an die Experten, Chats mit den Kollegen und Einblicke in den Backstage inklusive. So wie früher live vor Ort, mittendrin eben, nur digital. So lautet zumindest das Credo. Der ganzen Branche?

Nein. Die MMM-Messe hört nicht auf, diesem Trend Widerstand zu leisten. „Hybride Veranstaltungen haben keine Zukunft“, sagt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des Veranstalters Fonds Finanz. Reine Online-Veranstaltungen seien ebenso sinnvoll wie reine Präsenzveranstaltungen. Porazik findet klare Worte: „Ein Event jedoch, das beides vereint, kannibalisiert sich selbst und vereint die Nachteile beider Welten.“ Fonds Finanz wolle sein Angebot daher auch zukünftig zweiteilen: „Unsere Präsenzveranstaltungen sind live, und unsere Akademie-Angebote sind auf virtuelle Formate spezialisiert.“ Der entscheidende Punkt in seinen Augen: „Für unsere Vertriebspartner ist der persönliche Kontakt maßgeblich, weshalb wir unsere Messen als reine Präsenzveranstaltungen planen.“

Die MMM 2022

Auch die MMM-Messe am 26. April in München soll Maklern und Mehrfachagenten den direkten Zugang zu den Insidern der Produktanbieter ermöglichen. Der persönliche Austausch offline steht im Mittelpunkt. Und Redebedarf besteht tatsächlich. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Börsen im Auf und Ab: Zu den ganz großen Themen holt Fonds Finanz prominente Köpfe auf die Bühne. Der Virologe Hendrik Streeck wird ebenso vortragen wie der Börsen-Spezialist Markus Koch und der Politiker Gregor Gysi.

Aber auch auf den kleinen Spielfeldern muss noch einiges geklärt werden. Die Branche hat wichtige Themen vor der Brust: das volatile Zinsumfeld, die ESG-konforme Beratung der Kunden – Stichwort Nachhaltigkeitspräferenzen –, neue Vertriebswege und Produktformen. Vermittler und Makler müssen ihr Geschäft in den kommenden Monaten auf vielerlei Weise umstellen.