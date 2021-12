Mobiler Postbank-Vertrieb mit neuer Spitze

Schädels Vorgänger, Guido Lohmann, hatte das Unternehmen im Zuge einer Umstrukturierung zu Ende November 2008 verlassen. Lohmann war zugleich als Vorstand der Postbank für das Privatkundengeschäft und den mobilen Vertrieb zuständig. Seit 1. Dezember 2008 agiert er als Vorstand bei der Volksbank Niederrhein. Der neue Vorstandschef der Postbank Finanzberatung ist studierter Wirtschaftsingenieur und hat den Angaben nach in 13 Jahren Zugehörigkeit zur Dresdner Bank in verschiedenen Bereichen des Direkt- und Retailbankings sowie im Bankvertrieb Erfahrungen auf allen Führungsebenen gesammelt. Der Vorstand der Postbank Finanzberatung besteht nun aus Hanno Schädel, Reinhard Haas und Nils Ittershagen. Der mobile Vertrieb der Postbank verfügt über mehr als 4.000 Berater. Schwerpunkte der Beratung sind Geldanlage, Altersvorsorge und Baufinanzierung. In 2008 wurden 326 Millionen Euro Provisionserlöse erzielt.