Mobius auf Fußball-WM-Baustelle in Brasilien: „Viele Anlagemöglichkeiten!“

Emerging Markets Quiz Testen Sie Ihr Wissen über die Märkte von morgen!

>> Zum Emerging Markets Quiz



Von weichem Sand zu hartem Beton



Wir sind aber natürlich nicht wegen seiner Sandstrände nach Recife gefahren, sondern zur Bewertung eines Produzenten von Spannbeton-Fertigteilen. Daher mussten wir etliche Baustellen zur Errichtung von Fabrikgebäuden und anderen Tragkonstruktionen mit hohen Spannweiten aufsuchen.



Spannbeton ist ein stabiler Baustoff, der durch hochfeste Spannstahleinlagen höhere Zugspannungen aufnehmen kann als herkömmlicher Beton und auf dem Bau für verschiedene Konstruktionen eingesetzt wird, von Unterzügen über Decken bis hin zu Brücken. Shopping-Center Rio Mar Mall Recife zählt zwar weltweit zu den zehn Orten mit den meisten Haiunfällen, ist aber beileibe nicht die einzige Region der Welt mit diesem Problem. Auf der Liste stehen auch Ortsnamen aus Australien und Südafrika sowie Hawaii, Kalifornien und Florida in den USA. Die gute Nachricht ist, dass die Stadtverwaltung in Recife viel tut, um solche Übergriffe zu verhindern.Wir sind aber natürlich nicht wegen seiner Sandstrände nach Recife gefahren, sondern zur Bewertung eines Produzenten von Spannbeton-Fertigteilen. Daher mussten wir etliche Baustellen zur Errichtung von Fabrikgebäuden und anderen Tragkonstruktionen mit hohen Spannweiten aufsuchen.Spannbeton ist ein stabiler Baustoff, der durch hochfeste Spannstahleinlagen höhere Zugspannungen aufnehmen kann als herkömmlicher Beton und auf dem Bau für verschiedene Konstruktionen eingesetzt wird, von Unterzügen über Decken bis hin zu Brücken.

Recife in Brasiliens nordöstlichem Bundesstaat Pernambuco ist wegen seiner zahlreichen Wasserläufe und Brücken vielen als „brasilianisches Venedig“ bekannt. Für unser Emerging Markets Team war die Stadt mit ihrem tropischen Klima – so warm und freundlich wie ihre Einwohner – ein reizvolles Winterziel.Die in dieser Gegend ansässigen Brasilianer gelten zwar wegen der milden Witterung als ausgesprochen entspannt, sind aber sehr fleißig, wie wir feststellen konnten. So erzählte uns unser einheimischer Taxifahrer, er arbeite etwa zwölf Stunden täglich – sechs Tage die Woche! Wir erlebten die geschäftige Hafen- und Küstenstadt nicht nur als Tummelplatz für Touristen, sondern auch als potenziell chancenreichen Investmentstandort.Recife gehört zu den zwölf Gastgeberstädten der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014. Entsprechend hart wurde dort an Infrastruktur- und Bauprojekten gearbeitet. Wie ganz Brasilien sind auch die Bürger Recifes heillos fußballverrückt.Als Viermillionenstadt hat Recife seine Probleme. So steht es im Ruf einer Stadt mit hoher Gewaltkriminalität, obwohl die Zahl der Tötungsdelikte niedriger ist als in vielen anderen Metropolen, unter anderem Detroit und New Orleans in den USA.Größere Gefahr lauert womöglich im Wasser, in Gestalt aggressiver Haie vor Recifes Küste mit ihren herrlichen Stränden, die viele Touristen anlocken. Recife ist nach dem Riff benannt, das die Strände streckenweise umgibt, doch mit der Flut dringen trotzdem Haie ein, sodass Schwimmer und Surfer auf der Hut sein müssen.Seit 1992 hat es über 50 Haiangriffe gegeben, zum Teil mit tödlichem Ausgang. Das Surfen vor den Stadtstränden wurde 1995 verboten, und die Behörden haben versucht, Haiattacken durch Warnschilder am Strand zu verringern, und durch Patrouillenboote, die Haie in Küstennähe einfangen.