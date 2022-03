Vermögensverwalter über Nachhaltigkeit Luxusmarken schlagen Fast Fashion

Der Trend entwickelt sich weg von physischen Stores immer mehr hin zu reinen Online-Anbietern. Moderiesen wie Zara, welche einst Gründer der Fast-Fashion waren, werden in puncto Schnelligkeit zunehmend von Konzernen wie Fashionnova oder Asos überholt. Was mit ein paar hundert neuen Kleidungsstücken pro Monat begann, ufert nun in teilweise tausenden neuen Kleidungsstücken pro Woche aus.

Spitzenreiter in dieser Kategorie ist die chinesische Online-Fashionmarke Shein: Schätzungsweise 7.000 neue Kleidungsstücke bringt das Unternehmen täglich zu unvorstellbar niedrigen Preisen auf den Markt. So gibt es T-Shirts bereits ab 2 Euro zu kaufen. Durch die real-time Produktion, das Plagiieren bestimmter Designs, die geringeren Lager- und Versandkosten sowie durch die eigene Software zur Analyse des Kaufverhaltens von Kunden entfällt ein Großteil der Produktkosten.

Auf den ersten Blick erscheinen Shein und die anderen Superfast-Fashion-Marken als innovative Technologieunternehmen, welche eine neue Ära der Textil-Industrie anbrechen lassen und durch die günstigen Produktkosten die bisherige Konkurrenz vom Markt verdrängen könnten. Unter ethischen Gesichtspunkten ist dies allerdings äußerst kritisch zu beurteilen. Die günstigen Preise werden zwar zum Teil auch durch die Technologie und die real-time Produktion ermöglicht. Die wesentlichen Treiber für die Kostenreduktion sind jedoch die ungenügenden Arbeitsbedingungen und die schlechte Umweltbilanz.

Für die Fertigung der Produkte greift Shein auf ein Netzwerk von rund 300 bis 400 Produzenten zurück, welche wiederum insgesamt circa 1.000 Subunternehmen beschäftigen. Hierdurch übernimmt Shein keine Haftung für Unfälle in den Fabriken. Die meisten der Arbeiterinnen und Arbeiter dieser Firmen besitzen keine Arbeitsverträge, werden nach produzierter Stückzahl bezahlt und arbeiten monatlich an 30 Tagen für zwölf oder mehr Stunden in Fabriken, welche keinen Sicherheits- oder Umweltstandards unterliegen.

Durch diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und mangelnden Umweltstandards wird den westlichen Ländern der Überkonsum an Kleidungsstücken, auf welchem das Geschäftsmodell letztendlich auch fußt, ermöglicht. Auch der Bezug von Rohstoffen wie Baumwolle, welche unter ethisch nicht vertretbaren, ausbeuterischen Bedingungen angebaut und verarbeitet werden, und den Großteil der Umweltauswirkungen in der Supply Chain ausmachen, trägt seinen Teil zur niedrigen Preisbildung bei.

Unter diesen Umständen kann das Geschäft, wie es Shein oder Asos betreiben, nicht als nachhaltig eingestuft werden. Nur mit viel Anstrengung und Kosten dürfte es gelingen, dass diese Firmen ein wenig umwelt- und menschenfreundlicher werden. Das bestehende Problem der Mode-Industrie mit Arbeitsbedingungen, Rohstoffgewinnung und zunehmender Globalisierung der Produktionskette wird durch die Superfast-Fashion-Brands weiter vergrößert.

Trotz dieser Kritik sind die Umsätze der Online-Marken während der Pandemie enorm gestiegen und das Geschäft boomt durch die Schließung der Innenstädte und Ausgangssperren. Aber auch die Ergebnisse der Luxusmarken fallen aufgrund der Pandemie unverändert gut aus: So konnten LVMH (Louis-Vuitton und Dior), Richemont (Chloé) oder auch Kering (Gucci) ihre Gewinne und Umsätze in den vergangenen Jahren kontinuierlich um zwei- beziehungsweise dreistellige Prozentsätze steigern und stehen somit allesamt mindestens gleichwertig im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie da.

Die Nachfrage nach Luxusgütern und Sachwerten wie Uhren und Schmuck ist ungebrochen hoch. Die hohen Gewinnmargen von teilweise 30 Prozent machen es den Unternehmen möglich, verantwortungsvoller als die Superfast-Fashion-Giganten zu handeln und einen Teil des Gewinns in bessere Arbeitsbedingungen, klimafreundlichere Produktion oder in das Tierwohl zu investieren.