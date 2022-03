Nachhaltigkeitsexpertin Michelle Dunstan So können Investoren gegen moderne Sklaverei vorgehen

Formell wurde die Sklaverei in den USA und in Europa im 19. Jahrhundert abgeschafft, aber der Missbrauch und die Ausbeutung von schutzbedürftigen Menschen findet auch heute noch an vielen Arbeitsplätzen und in anderen Bereichen auf der ganzen Welt statt. Moderne Sklaverei – Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Zwangsheirat, Sklaverei und sklavereiähnliche Praktiken, Menschenhandel und die schlimmsten Formen der Kinderarbeit – ist nach wie vor ein wichtiges Thema unserer Zeit.

Da moderne Sklaverei illegal ist, handelt es sich um eine verdeckte Aktivität, die durch Kriminalität und Korruption unterstützt wird. Das macht es schwierig, das Ausmaß des Problems genau zu messen, aber die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Walk Free Foundation schätzten 2017, dass 40,3 Millionen Männer, Frauen und Kinder an einem beliebigen Tag im Vorjahr Opfer moderner Sklaverei waren. Das entspricht einem von 185 Menschen auf der Welt, zumeist Frauen und Mädchen (71 Prozent). Die Studie schätzt außerdem, dass durch Zwangsarbeit jährlich 150 Milliarden US-Dollar an Gewinn erwirtschaftet werden.

Zur Beendigung der modernen Sklaverei bis 2030 – dem Jahr, auf das sich die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN) beziehen – müssten täglich mehr als 10.000 Menschen befreit werden. Obwohl die moderne Sklaverei in den Schwellenländern am weitesten verbreitet ist, ist sie auch in vielen Industrieländern ein Problem.

Wie verbreitet ist dieses soziale Übel, und wie schwierig ist es für Investoren, es aufzudecken und zu bekämpfen? Ein einfacher Gang zum Supermarkt zeigt, wie leicht der normale Verbraucher mit Produkten in Berührung kommt, die in Sklavenarbeit hergestellt wurden, und wie er durch seine Kaufentscheidungen unwissentlich zum Nutznießer eines Verbrechens werden kann.

>>>Vergrößern

Quelle: AB

Investoren sollten nicht nur über die Risiken der modernen Sklaverei berichten – sondern sie sollten sich bemühen, sie zu beseitigen. Das zu tun ist nicht nur richtig – Risiken zu erforschen und proaktiv mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, kann auch zu besseren Investment-Ergebnissen führen.

Bei AB verbessert der direkte Dialog mit den Verantwortlichen für die globale Lieferkette unser grundlegendes Research und bringt die Unternehmen dazu, die Risiken der modernen Sklaverei zu prüfen. Wie viele andere ökologische, soziale und Governance-Themen (ESG) auch birgt die moderne Sklaverei finanzielle Risiken, die mit Themen wie Marke und Reputation, Rechtsstreitigkeiten, Streiks der Mitarbeiter, Unterbrechungen der Lieferkette und Kundenboykotte verknüpft sind, und die die finanzielle Leistung beeinträchtigen können.

Indem wir das Wissen und die Einsichten von Unternehmensverantwortlichen auswerten, erhalten wir ein tieferes Verständnis für diesen entscheidenden Aspekt der Strategie und der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Es trägt auch dazu bei, die Einschätzung zu vervollständigen, die wir uns auf der Grundlage von Gesprächen mit Vorstandsmitgliedern, Chief Executive Officers, Chief Financial Officers Finanzvorständen, Wettbewerbern und Lieferanten gewinnen.