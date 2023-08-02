Personalie Apo Asset Management: Mohamed Fizazi wird Vertriebsdirektor Wholesale

Mohamed Fizazi tritt als Vertriebsdirektor Wholesale bei Apo Asset Management an. Er bringt 20 Jahre Bankerfahrung mit, unter anderem bei der Targobank und der Santander Bank.

Die Fondsgesellschaft Apo Asset Management hat Mohamed Fizazi als neuen Vertriebsdirektor Wholesale eingestellt. Fizazi bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankensektor mit, insbesondere durch seine Tätigkeiten bei der Targobank und der Santander Bank. In seiner neuen Rolle wird er sich auf die Betreuung und Gewinnung neuer Kunden konzentrieren.

Apo Asset Management, gegründet im Jahr 1999, ist eine Fondsgesellschaft mit Schwerpunkten auf Gesundheit und Multi Asset. Das Unternehmen verwaltet ein Anlagevermögen von mehr als 4,2 Milliarden Euro. Neben dem eigenen Fondsmanagement-Team profitiert Apo Asset Management von einem wissenschaftlichen Beirat sowie den Gesellschaftern Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) und Deutsche Ärzteversicherung.

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Seit 2019 hat Apo Asset Management seine Fonds auch für Privatanleger geöffnet und ist neben Deutschland auch in Österreich und Israel aktiv.

Benedikt Engels, der das Vertriebsteam von Apo Asset Management seit Anfang 2023 leitet, sieht im Gesundheitssektor weiteres Wachstumspotenzial. Er begrüßt Fizazi im Team und ist zuversichtlich, dass er dazu beitragen wird, die Entwicklung positiv zu beeinflussen.