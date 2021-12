Monega: Erzkonservativer Dachfonds aus Hessen

Die Kölner Fondsgesellschaft Monega hat einen neuen Dachfonds im Angebot: Der Euro-Duraflex Mo (WKN: A0MS75) investiert in Geldmarkt- und Euro-Rentenfonds. Ins Portfolio kommen sowohl aktiv gemanagte Produkte als auch börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds).Die Auswahl der Zielfonds trifft Hans-Joachim Stemann vom Vermögensverwalter GVI aus Lautertal im hessischen Landkreis Bergstraße. Er managt das Fondsportfolio rein quantitativ: Kollege Computer gibt ihm vor, mit welchen Laufzeitenmix er auf die jeweils aktuelle Lage am Rentenmarkt reagieren soll. Zurzeit investiert Stemann etwa die Hälfte des Fonds in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 0,45 Prozent.