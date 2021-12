Guliver China Health Care Monega und Guliver starten Aktienfonds

Die Kölner Kapitalanlagegesellschaft Monega und die Guliver Anlageberatung lancieren den Guliver China Health Care (ISIN: DE000A2P37G3). Manager ist Guido Lingnau. Der Fonds soll in Aktien chinesischer Unternehmen aus den Branchen Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, IT und Service anlegen. Im ersten Schritt soll das Fondsmanagement nur in Aktien mit Börsennotierung in Hongkong investieren. In einem nächsten Schritt sollen Aktien mit Börsennotierung in Shanghai und Shenzhen hinzukommen. Die Gesamtkostenquote beträgt 1,71 Prozent per annum.

Christian Finke, Geschäftsführer von Monega, sagt über den neuen Fonds: „Der Guliver China Health Care ist vor allem für langfristig orientierte und risikobewusste Aktienanleger geeignet, die an den Megatrends Demografie, Gesundheit und Wohlstand in China partizipieren möchten. Die demografischen Dynamiken innerhalb der chinesischen Gesellschaft schaffen nahezu ideale Bedingungen für einen prosperierenden Gesundheitssektor. Hinzu kommt, dass die nationale Pharmaindustrie sich dabei starker Unterstützung von politischer Seite erfreut.“