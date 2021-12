Monega: Wichtigste Weltwährungen im Fonds

Die Kölner Fondsgesellschaft Monega hat ihren ersten Währungsfonds aufgelegt. Das Portfolio des Rendite FX Plus (WKN: 756085) wird von Yvonne Kleinpass zusammengestellt. Sie investiert das Fondsvermögen in Staatsanleihen aus der Eurozone sowie in deutsche Jumbo-Pfandbriefe. Diese Anleihen weisen die beste Bonitätsnote AAA auf und haben eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren.Außerdem geht Kleinpass Devisentermingeschäfte für den US-Dollar, Euro, Yen, Britisches Pfund und Schweizer Franken ein. So will sie sowohl von steigenden und fallenden Notierungen der fünf Weltwährungen profitieren. Zurzeit setzt sie auf die langfristige Erholung der US-Währung gegenüber Euro, Yen und Pfund.Der Ausgabeaufschlag liegt bei 3,5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,3 Prozent. Außerdem wird eine 20-prozentige Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds sein Renditeziel von 6,5 Prozent übertrifft.