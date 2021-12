Monopolkommission Die zehn Versicherer mit den höchsten Beitragseinnahmen

Welches deutsche Versicherungsunternehmen hat die höchsten Beitragseinnahmen? Diese und weitere Informationen zur deutschen Assekuranz ermittelt die Monopolkommission der Bundesregierung im Zwei-Jahres-Turnus.

Laut dem aktuellsten Bericht zum Beitragsjahr 2018 tauschten unter den Top Ten der Branche zwei Unternehmen die Plätze im Ranking: So rutschte die italienische Generali-Gruppe mit einem Beitragsaufkommen von 13.577 Milliarden Euro in Deutschland im Jahr 2018 von Rang drei auf Rang vier ab, während die R+V Versicherung hierzulande Prämieneinnahmen in Höhe von 14.274 Milliarden Euro verbuchte.

Keine neuen Top Ten Unternehmen

Den ersten und zweiten Platz verteidigten die Munich Re und die Allianz SE, die Plätze fünf bis zehn belegten unverändert die Axa Gruppe Deutschland, die Debeka-Gruppe, der HDI Haftpflichtverband, die Versicherungskammer Bayern , die HUK Coburg und Zurich Deutschland. Insgesamt verbuchten die Top Ten im Berichtsjahr Beitragseinnahmen in Höhe von 138,2 Milliarden Euro – 2,2 Prozent weniger als zwei Jahre zuvor.

Platzhirsche verlieren Marktanteile

Wie der Bericht außerdem zeigt, ging das preisbereinigte unkonsolidierte Beitragsvolumen der zehn größten Versicherer 2018 um 3,1 auf 151,5 Milliarden Euro zurück. Parallel stieg Beitragsvolumen aller Versicherer um 3,6 Prozent auf insgesamt 272 Milliarden Euro. Unterm Strich ging der Anteil der Top Ten im Vergleich zu den seit 1995 erfassten Durchschnittswerten um knapp vier Prozentpunkte auf 55,7 Prozent zurück.