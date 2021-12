Monte-Carlo-Treffen Rückversicherer-Prämien fallen wohl weiter

Belastet werden die Preise vor allem dadurch, dass es zuletzt zu keinen kostspieligen Katastrophen kam, zudem wächst die Konkurrenz durch neue Anbieter, erklärten Makler und Kunden vor Beginn der diese Woche stattfindenden Verhandlungen über die Sätze für Schaden- und Unfall-Rückversicherung.“Nach einem weiteren Jahr mit niedrigen Katastrophen- Verlusten rechnen wir erneut mit einer schwierigen Verhandlungsrunde über die Erneuerungen”, sagt John Cavanagh, Geschäftsführer des Rückversicherungs-Maklers Willis Re, im Rahmen einer Pressekonferenz am Sonntag in Monte Carlo. “Wir kämpfen größtenteils alle um ein Stück vom gleichen Kuchen.”Bereits bei den Verhandlungsrunden im Januar, April und Juli sind die Prämien jeweils niedriger ausgefallen, aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs, niedriger Margen und einem rekordhohen Kapitalvolumen, das für Deckungen zur Verfügung steht.Nach Einschätzung der Munich Re werden die Sätze für die Schaden- und Unfall-Rückversicherung während der Preisverhandlungen weiterhin unter Druck bleiben.Die Gespräche über die Januar-Erneuerungen seien von extrem niedrigen Zinsen für Investments geprägt, teilte der weltgrößte Rückversicherer in Monte Carlo mit. Zudem brächten die Jahre, in denen die Verluste für Rückversicherer relativ niedrig waren, zusätzlichen Druck auf die Preise, erklärte das Münchener Unternehmen.In einigen Rückversicherungsbereichen seien die Sätze belastet worden, erklärte Denis Kessler, der Geschäftsführer des französischen Rückversicherers Scor, im Rahmen einer Pressekonferenz.Gleichzeitig bestätigte er die Ziele des Unternehmens. Swiss Re und Hannover Re, die weltweite Nummer zwei und drei unter den Rückversicherungen, rechnen für das nächste Jahr mit einem schwächeren Preisrückgang bei der Rückversicherung von Naturkatastrophen.Angesichts der Anforderungen an die Eigenkapitalrendite von Rückversicherungen sei der Raum für weitere Preissenkungen begrenzt, erklärte die Hannover Re in einer Stellungnahme.