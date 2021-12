Redaktion 17.07.2015

Monty Python über Management by irritation “Why do you think I rang the bell?”

„Heute-Show“ und „Extra Drei“ in der Sommerpause, dazu der Griechenland-Overkill auf allen Kanälen – höchste Zeit für etwas völlig anderes. Zum Beispiel einen Monty-Python-Klassiker aus dem Jahre 1969. Der wiederum steht der in Athen und Brüssel aufgeführten Schmierenkomödie in punkto Absurdität in nichts nach.