Monuta und Provicheck lassen iPads springen

„Die Monuta Versicherung war einer der ersten Partner auf Produktgeberseite, die wir vom Konzept unseres neuen Online-Portals überzeugt haben“, so Lars Steimann, Gründer und Geschäftsführer von Provicheck . Der Online-Marktplatz bringt Produktgeber, Maklerpools und Vermittler zusammen und bietet allen Beteiligten die Möglichkeit zum Austausch von Informationen und Produktangeboten. So können Maklerpools hier gezielt Produkte und ihre individuellen Konditionen dazu einzustellen.Über das so genannte „Provisionsbarometer“ des Portals erfährt der registrierte Vermittler dann, welcher Maklerpool das jeweils attraktivste Angebot zum gesuchten Produkt bietet. „Wir stellen eine Transparenz im Markt her, die in vielen Bereichen der Branche immer noch ein Tabu ist“, erklärt Steinmann.Der Trauerfall-Vorsorge Spezialist Monuta ist als Produktgeber im neuen Portal vertreten. „Uns war insbesondere die Vernetzung mit Beratern und Vermittlern sowie die Möglichkeit zum fachlichen Austausch über unser Produkt und Thema wichtig“, nennt Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Monuta N.V. Niederlassung Deutschland, seine Beweggründe für die Kooperation mit Provicheck.Gerade in einem sensiblen Produktsegment wie der Trauerfall-Vorsorge und Sterbegeldversicherung kommt der Vertriebsunterstützung eine besondere Bedeutung zu. Die Kooperation mit Provicheck ist hier eine weitere, wichtige Komponente im breiten Angebot vertriebsunterstützender Maßnahmen der Monuta.„Im Portal treffen wir jetzt auf viele der Vermittler, die wir bisher nicht mit unseren Informationen über Produkte, Schulungen und Vertriebsmaßnahmen erreicht haben“, so Capellmann. Dafür, dass die Trauerfall-Vorsorge dem interessierten Vermittler auch zu attraktiven Konditionen zur Verfügung steht, sorgen unter anderem die Maklerpools Allfinanztest.de, FinanzNet Holding AG und KAB Versicherungsmakler GmbH.Vermittler und Berater, die sich zukünftig von nahezu jedem Ort der Welt aus auf Provicheck.de informieren möchten, haben die Gelegenheit unter anderem eines von zwei Apple iPads oder einen von acht Mediamarkt-Gutscheinen im Wert von je 25,- Euro zu gewinnen.