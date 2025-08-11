Moonfare beendet Eltif-Vertrieb nach nicht mal zwei Jahren
Zu geringes Interesse bei Privatanlegern: Die Private-Markets-Plattform Moonfare hat den Vertrieb ihres Private-Equity-Eltif wieder eingestellt. Das berichtet die „Börsen-Zeitung“. Der Fonds wird nach nur etwas über einem Jahr bereits wieder abgewickelt.
Ein Sprecher von Moonfare bestätigte der Zeitung die Einstellung aufgrund mangelnder Nachfrage. Die Entscheidung basiere außerdem auf dem Feedback der Investoren und strategischen Überlegungen bei der Produktentwicklung. Die Anleger sollen das investierte Vermögen und eine Zinszahlung von 12 Prozent zurückerhalten.
Kooperation mit Nao beendet
Noch im vergangenen Jahr hatte Moonfare eine Kooperation mit der Investment-Plattform Nao für den Eltif „Access Private Market Opportunities“ vereinbart. Anleger konnten über die Nao-App ab 1.000 Euro in den Dachfonds investieren. Der Fonds sollte in verschiedene Private-Equity-Manager sowie direkte Co-Investments investieren. Mittlerweile ist der Fonds auf der Nao-Plattform nicht mehr verfügbar. Auch diese Kooperation scheint nicht den gewünschten Erfolg gebracht zu haben.
Fokus auf semi-liquide Produkte
Ein Grund für die geringe Nachfrage könnte der Moonfare-Ansatz gewesen sein: European Long-Term Investment Funds sind reguliert und sollen Privatanlegern den Zugang zu privaten Märkten wie Private Equity, Infrastruktur und Private Debt bieten. Diese Anlageformen waren zuvor überwiegend institutionellen Investoren und vermögenden Privatanlegern vorbehalten.
Normalerweise sind Eltifs semi-liquide – es gibt keine feste Laufzeit und Anteile können unter bestimmten Bedingungen mitunter zurückgegeben werden. Moonfare habe jedoch mit seinem Produkt die institutionellen Fondsstrukturen auf den Privatanlegermarkt übertragen – also einen geschlossenen Fonds mit fester Laufzeit angeboten.
Künftig will Moonfare daher verstärkt auf semi-liquide Strategien setzen. „Semi-liquide Strategien scheinen ein besser geeignetes Einstiegsprodukt für Investoren zu sein, die mit Private Equity oder dem Konzept der Illiquidität noch nicht vertraut sind“, teilte das Unternehmen gegenüber der Börsen-Zeitung mit. In den kommenden Jahren sollen entsprechende Produkte auf den Markt gebracht werden.