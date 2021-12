Mord, Selbstmord, Unfall? OVB-Landeschef und Millionär tot

Der OVB-Landeschef und Millionär Alois Gabriel stürzte am Dienstag aus seinem Appartement in Monaco in den Tod. Das berichtet das österreichische Online-Portal Heute.at. Der Österreicher mit Wohnsitz in Velden am Wörthersee und in Monaco wurde nur 43 Jahre alt.

Ob es sich bei dem Sturz um einen Unfall, Selbstmord oder Mord handelt, ist derzeit noch unklar. Gabriels Fuhrpark-Chef Alex Wussnig glaubt nicht an einen Selbstmord. Gabriel habe keinen unglücklichen Eindruck gemacht, er habe Zukunftspläne geschmiedet, wollte eine Yacht kaufen, erklärt der KfZ-Meister gegenüber heute.at. Die Kripo ermittelt.