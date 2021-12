Redaktion 08.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Mord und Spiele Mutmaßlicher Frick-Mörder lebt

Der Fall wird immer mysteriöser: Der Ex-Fondsmanager Jürgen Hermann soll den Bankchef Jürgen Frick in der Tiefgarage erschossen und sich dann selbst umgebracht haben. Oder doch nicht? Denn nun ist eine Botschaft aufgetaucht: "Catch me if you can".