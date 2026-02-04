Die Finanzbranche entdeckt die Verteidigung. Was vor wenigen Jahren noch ein Tabuthema war, entwickelt sich zum Wachstumsmarkt: Seit 2022 sind in Europa mehr als 15 Milliarden Euro in Verteidigungs- und Rüstungsfonds geflossen. Privatanleger treiben den Boom voran – und stellen dabei Fragen, die weit über Renditeerwartungen hinausgehen. Was bedeutet Sicherheit heute? Wie resilient ist Europa wirklich? Und welche Rolle spielen Kapitalmärkte bei der strategischen Autonomie eines Kontinents?

Im Gespräch mit Christoph Fröhlich geben der ehemalige Luftwaffengeneral Chris Badia und Hagen Schremmer, Deutschlandchef von BNP Paribas Asset Management, tiefe Einblicke in eine Branche, die gerade ihre größte Transformation seit Jahrzehnten durchlebt.