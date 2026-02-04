Europa
Verteidigung: „Europa hat mehr Geld als Zeit" (Interview)
Gespräch mit Hagen Schremmer und Chris Badia „More, faster, everywhere": Warum Europa jetzt aufrüsten muss
Die Finanzbranche entdeckt die Verteidigung. Was vor wenigen Jahren noch ein Tabuthema war, entwickelt sich zum Wachstumsmarkt: Seit 2022 sind in Europa mehr als 15 Milliarden Euro in Verteidigungs- und Rüstungsfonds geflossen. Privatanleger treiben den Boom voran – und stellen dabei Fragen, die weit über Renditeerwartungen hinausgehen. Was bedeutet Sicherheit heute? Wie resilient ist Europa wirklich? Und welche Rolle spielen Kapitalmärkte bei der strategischen Autonomie eines Kontinents?
Im Gespräch mit Christoph Fröhlich geben der ehemalige Luftwaffengeneral Chris Badia und Hagen Schremmer, Deutschlandchef von BNP Paribas Asset Management, tiefe Einblicke in eine Branche, die gerade ihre größte Transformation seit Jahrzehnten durchlebt.
Weitere Videos aus: Studio Talk
Birgitte Olsen von Bellevue
„Europa ist unterschätzt": Warum eine Fondsmanagerin jetzt auf Small Caps setzt
Sean Kenney im Interview
MFS gegen den ETF-Strom: „Aktives Management sollte der Kernbaustein sein“
terrAssisi Aktienfonds
12 Prozent pro Jahr: Dieser fromme Fonds schlägt seine Benchmark
Gespräch mit Thorsten Schrieber
Nach 50 Jahren: Warum DJE jetzt auf aktive ETFs setzt
One-Stop-Shop-Anbieter
DONNER & REUSCHEL: Wie das Traditionshaus unabhängige Asset Manager unterstützt
Ben Peters im Gespräch
„Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit hohem Cashflow“
Portfoliomanagerin im Interview
Bis zu 38 Prozent Discount: Sind Europas Small Caps bereit für ein Comeback?
Carlos von Hardenberg im Gespräch
„Enorme Bewertungsabschläge“
Alexander Pirpamer im Gespräch
„Von Market-Timing halten wir nicht viel“
Pilar Gomez-Bravon von MFS
„2024 gibt es Gewinner und Verlierer. Für aktives Management ist das großartig“
DNCA Invest Alpha Bonds
Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg: François Collet über seine Anleihenstrategie
Sascha Häusler von der KSK Köln
Zukunft der Vermögensverwaltung: „Was nicht digitalisiert werden kann, wird wertvoller“
François Collet von DNCA
Portfoliomanager verrät seine optimale Anleihenallokation für 2024
Heiko Böhmer von Shareholder Value Management
„Nvidia ist keine Aktie, mit der wir uns wohlfühlen“
Ex-Flossbach
Elmar Peters: „Man braucht als Mischfondsmanager ein Weltbild“
Stephan Volkmann von Eleway
Headhunter verrät, worauf er bei Linkedin-Profilen wirklich achtet
Meistgelesen
Top-News
Interview
Neuer Eltif von Commerz Real
„Infrastruktur ist weitgehend unabhängig vom Auf und Ab an den Aktienmärkten“
Interview
Matthias Beenken zu Nettopolicen
„Setzt sich Bundesrat beim Kostendeckel durch, ist Provisionsvertrieb erledigt“