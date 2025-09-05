Mitten im Übernahmepoker zwischen Unicredit und Commerzbank meldet sich ein neuer Großaktionär zu Wort: Morgan Stanley verdoppelt seine Beteiligung am Frankfurter Institut fast.

Commerzbank in Frankfurt am Main: Das New Yorker Geldhaus Morgan Stanley hält jetzt 5,19 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank.

Die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley baut ihre Position bei der Commerzbank massiv aus. Wie aus einer Pflichtmitteilung vom Donnerstag hervorgeht, hält das New Yorker Geldhaus jetzt 5,19 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank. Damit hat sich die Beteiligung nahezu verdoppelt – zuvor kontrollierte Morgan Stanley lediglich 2,89 Prozent der Stimmrechte und Finanzinstrumente.

Der Zeitpunkt der Aufstockung ist pikant: Die Commerzbank befindet sich mitten in einem Abwehrkampf gegen Übernahmepläne der italienischen Unicredit. Die Mailänder halten bereits 26 Prozent der Anteile und haben von der Europäischen Zentralbank die Erlaubnis erhalten, auf bis zu 29,9 Prozent aufzustocken. Auch das Bundeskartellamt gab bereits grünes Licht.

Kampf um Unabhängigkeit

Mit dem Einstieg von Morgan Stanley erhält die Aktionärsstruktur der Commerzbank eine weitere internationale Note. Die Unicredit bleibt mit 26 Prozent klar größter Anteilseigner, gefolgt vom deutschen Staat mit 12 Prozent. Die Bundesregierung hatte zuletzt klargestellt, ihre Beteiligung nicht verkaufen zu wollen und unterstützt den Eigenständigkeitskurs der Bank.

Die Commerzbank-Führung um Vorstandschefin Bettina Orlopp kämpft unterdessen mit einem ambitionierten Strategieprogramm für ihre Unabhängigkeit. Bis 2028 soll der Gewinn auf 4,2 Milliarden Euro steigen.