Morgan Stanley warnt Britische Immobilienfonds vor weiteren Problemen

Das Einfrieren von Fonds „ist als Sicherungsschalter gedacht; aber die Stimmung, die es schafft, kann unserer Ansicht nach auch zu einer Negativspirale führen, ähnlich wie wir sie während der letzten Finanzkrise erlebt haben“, schrieben die Analysten um Anil Sharma.M&G Investments und Aviva Investors waren Standard Life Investments mit der Einstellung von Rücknahmen bei Gewerbeimmobilienfonds gefolgt, die insgesamt Vermögen von 9,1 Milliarden Pfund (10,6 Milliarden Euro) verwalten. Investoren wollten ihre Gelder abziehen, als das Pfund starke Verluste verzeichnete.Branchenbeobachter erwarten, dass der Wert von Büroimmobilien um bis zu 20 Prozent fallen kann, wenn Großbritannien aus der EU ausscheidet und Unternehmen einen Umzug in EU-Länder prüfen oder Expansionspläne in Großbritannien aufschieben.Henderson Group, Aberdeen Asset Management und Schroders sind stärker als ihre Wettbewerber in Immobilien engagiert, hieß es in der Mitteilung.„Dass die wichtigsten offenen Immobilienfonds in Großbritannien die Rücknahmen stoppen, um panikartige Liquidierungen zu verhindern, hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass die Auslandsbeteiligung innerhalb dieser Fonds bei 45 Prozent liegt“, schrieb Morgan Stanley in einer anderen Mitteilung am Mittwoch. „Das unterstreicht die Bedeutung“ der Verkäufe von Pfund-denominierten Vermögenswerten durch Investoren aus dem Ausland.