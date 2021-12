Morgen & Morgen verschärft Berufsunfähigkeitsrating

„Der Bedingungswettbewerb im BU-Geschäft ist ausgereizt. Heute profitieren Kunden beim BU-Abschluss durch Top-Bedingungen“, heißt es in einer Mitteilung. Die neuen Stellschrauben für Erfolg oder Nicht-Erfolg seien Preis und Kundenservice. Wegen dieser Veränderungen am Markt hat Morgen & Morgen (M&M) für das aktuelle Rating „Berufsunfähigkeit“ neue Vergleichsmaßstäbe gesetzt, mit der Folge, dass die Höchstwertung von fünf Sternen nun seltener als im Vorjahr vergeben wurde. Insbesondere das Teilrating BU-Kompetenz hat M&M komplett überarbeitet, um die Professionalität in der Leistungsregulierung, Antragsprüfung sowie Prozesse und Abläufe bei der Policierung detaillierter zu erfassen.– 34 Versicherer haben die Höchstnote fünf Sterne bekommen, im Vorjahr waren es noch 44 Versicherer,– es gab zwölf Absteiger und zwei Aufsteiger,– von insgesamt 365 untersuchten BU-Tarifen erzielten im M&M Gesamtrating 109 Tarife die Höchstbewertung von fünf Sternen,– rund 10 Prozent der BU-Versicherer zeigten sich trotz der neuen Anforderungen äußerst kompetent und erzielten die Bestbewertung im M&M Teilrating BU-Kompeten.