Nachversicherungsgarantien Morgen & Morgen bewertet Flexibilität von BU-Policen

Wer früh eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) abschließt, kann noch nicht das Einkommen absichern, das er in späteren Jahren möglicherweise verdient. Hier bieten die BU-Anbieter die so genannte Nachversicherungsgarantie. Diese erlaubt Versicherten, zu bestimmten Anlässen während der Vertragslaufzeit die BU-Rentenhöhe in genau definiertem Umfang anzupassen – meist ohne erneute Gesundheitsprüfung, bestenfalls komplett ohne Risikoprüfung. Sowohl die Anlässe als auch die Rentenhöhe liegen im Ermessen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft.

7 Leistungsmerkmale

Das Analysehaus Morgen & Morgen hat die Bedingungsqualität der BU-Nachversicherungsgarantien hinsichtlich ihrer Verbraucherfreundlichkeit analysiert. Dafür haben die Forscher sieben Leistungsmerkmale identifiziert, die sie untersucht und bewertet haben. Die fünf wichtigsten setzten sie dabei als Mindestkriterien für eine Top Bewertung von vier oder fünf Sternen voraus.

So verzichten beispielsweise alle Top-Tarife, auf eine erneute Risikoprüfung im Rahmen der Nachversicherung. Damit grenzen sie sich von den Tarifen ab, die zwar auf die Gesundheitsprüfung als einen Teil der Risikoprüfung verzichten, dafür aber beispielsweise erneut den aktuell ausgeübten Beruf betrachten und im Rahmen der Nachversicherung heranziehen. Als weiteres Mindestkriterium gilt die angemessene maximale Rentenerhöhung. Sie soll absolut nicht unter 2.500 Euro sein und relativ bei 100 Prozent liegen. Der Versicherer muss zudem auf unübliche Einschränkungen oder Klauseln verzichten, wenn sein Tarif mit den beiden Top-Noten bewertet sein soll.

Das Ergebnis: 313 Tarife top, 10 Tarife flop

Von den 614 untersuchten BU-Tarifen zeichnen die Forscher mehr als die Hälfte (313 Tarife) mit der Bestnote von fünf Sternen aus. Weitere 86 Tarife erhalten die zweitbeste Note von vier Sternen. 200 Tarife erhalten drei (durchschnittlich), weitere sieben Tarife nur zwei Sterne (schwach). Ganze zehn Tarife haben mit nur einem Stern, was der schlechtesten Wertung „sehr schwach“ entspricht, noch viel Luft nach oben.

