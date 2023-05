Zielgruppe Beamte und Richter Dienstunfähigkeit absichern: Die 15 besten Versicherungen für Staatsdiener

Das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen hat in diesem Jahr sein zweites Rating veröffentlicht, in dem es ganz speziell die Vertragsklauseln zur sogenannten Dienstunfähigkeit (DU) in Versicherungen bewertet, die bei Berufsunfähigkeit (BU) einspringen. Mit ihnen können auch Beamte ihre Arbeitskraft dem rechtlichen Rahmen ihrer Tätigkeit entsprechend absichern. Von den 24 untersuchten BU-Tarifen am deutschen Markt haben aktuell 21 Anbieter eine DU-Klausel. Die einzelnen Regeln sind allerdings völlig unterschiedlich ausgestaltet und sehr komplex.

Andreas Ludwig © MORGEN & MORGEN

Top-Versicherer verzichten auf eigenes Prüfrecht

Gemein haben alle DU-Klauseln, dass sie sich an das Beamtenrecht anlehnen. Dier Staatsdiener stehen in einem Dienstverhältnis und haben dabei besondere Rechten und Pflichten. Ob und in welchem Umfang der Beamte seine Dienstpflicht weiterhin erfüllen kann, prüft der Dienstherr. Im Ernstfall kann eine Ruhestandsversetzung oder Entlassung drohen. Doch unabhängig davon darf der jeweilige BU-Versicherer den Einzelfall selbst prüfen. Der Versicherte müsste dann also einen weiteren Prozess durchlaufen, um private Leistungen zu bekommen.

Mindestkriterien im M&M-Rating Dienstunfähigkeit

Kriterien, um mindestens 4 oder 5 Sterne im M&M-Rating Dienstunfähigkeit zu erreichen (Stand: 05/2023) © MORGEN & MORGEN

„Im Rating legen wir besonderen Wert darauf, dass der Versicherer auf sein eigenes Prüfrecht verzichtet und das Ergebnis des Dienstherrn anerkennt. Somit wird eine erneute Erstprüfung für Versicherte vermieden“, berichtet Andreas Ludwig. Diese Regel gilt als „echte DU-Klausel“, erklärt der Bereichsleiter Rating & Analyse bei Morgen & Morgen. Ebenso wichtig: Die DU-Klausel bezieht sich auch auf Beamte auf Probe oder auf Widerruf. Denn sie können ohne Versorgungsansprüche entlassen werden. Und in den ersten Jahren als Beamte auf Lebzeit ist der Versorgungsanspruch begrenzt.

Sterneverteilung im M&M-Rating Dienstunfähigkeit

Sterneverteilung im M&M-Rating Dienstunfähigkeit im Vergleich zur Premiere im Vorjahr (Stand: 05/2023) © MORGEN & MORGEN

Rating Anbieter Tarif ★★★★★ Allianz Selbstständige Berufs- und DienstunfähigkeitsPolice E358 ★★★★★ Bayern Versicherung EinkommensSicherung Beruf ★★★★★ Condor 9T15 ★★★★★ DBV Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung mit Einschluss des allgemeinen Dienstunfähigkeitsrisikos ★★★★★ die Bayerische BU PROTECT Komfort ★★★★★ die Bayerische BU PROTECT Prestige ★★★★★ Hanse Merkur BeCare ★★★★★ Huk-Coburg Berufsunfähigkeitsversicherung für Beamte und Richter mit Einschluss des Dienstunfähigkeitsrisikos ★★★★★ LVM LVM-BU RentePlus ★★★★★ Provinzial Rheinland Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung TOP ★★★★★ R+V Berufsunfähigkeitsversicherung + BerufsunfähigkeitsPolice-Exklusiv ★★★★★ Signal Iduna SI WorkLife EXKLUSIV ★★★★★ Signal Iduna SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS ★★★★★ Universa SBU Exklusiv + Premium ★★★★★ VRK SBU (DU) ★★★★ Generali Berufsunfähigkeits-Police ★★★★ Nürnberger Berufsunfähigkeitsversicherung + BerufsunfähigkeitsPolice-Exklusiv

Die Top-Bewertungen von vier und fünf Sternen setzen dies als Mindestkriterien voraus, die eine DU-Klausel haben sollte. Aktuell haben 15 der 24 untersuchten BU-Tarife mit der Bestnote von fünf Sternen abgeschnitten, zwei weitere mit vier Sternen (siehe oben). Insgesamt attestiert Ludwig den Teilnehmern des zweiten Ratings einen guten Stand. Denn die Tarifanalyse zeige, „dass vor allem die relevanten Leistungseinschlüsse zum Großteil vom aktuellen Marktangebot abgedeckt werden.“ Er gibt aber einschränkend zu, dass auch mehr schlechte Noten von einem und zwei Sternen vergeben wurden.

Leistungseinschlüsse der 24 untersuchten Klauseln

Leistungseinschlüsse der 24 im M&M-Rating Dienstunfähigkeit untersuchten DU-Klauseln (Stand: 05/2023) © MORGEN & MORGEN

Denn nur 17 der 24 untersuchten DU-Klauseln enthalten eine echte beziehungsweise fast echte DU-Klausel. Bei Letzterer darf der Versicherer laut Vertrag prüfen, ob die Dienstunfähigkeit seines Kunden ausschließlich auf medizinischen Gründen beruht und weder wirtschaftliche noch disziplinarische Gründe vorliegen. Und in nur 20 DU-Klauseln verzichten die Versicherer darauf die Leistungen bei Beamten auf Probe oder auf Widerruf altersbedingt zu begrenzen, damit eine mögliche Leistung nicht an das Erreichen einer Altersgrenze geknüpft ist.