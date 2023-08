Private Krankenversicherung (PKV) PKV-Rating: „Vermittler müssen Tarif-Bausteine noch kleinteiliger vergleichen“

Die Suche nach einer individuell passenden privaten Krankenvollversicherung wird nicht leichter. Kunden können die Offerten auf eigene Faust zwar nach ihren Prämien unterscheiden. Aber welcher Tarif enthält die besten Leistungen? Die Vertragsbedingungen der Anbieter hierauf zu bewerten, ist „keine triviale Aufgabe“. Das geben die Studienautoren des Rüsselsheimer Analysehauses Morgen & Morgen (M&M) zu bedenken. Demnach unterscheiden sich die Tarifbausteine immer weiter.

Thorsten Bohrmann © MORGEN & MORGEN

„Das Angebot in der PKV gestaltet sich zunehmend flexibler. Aus Verbrauchersicht ein positiver Trend, da die Bedarfe individueller bedient werden können. Das fordert wiederum die Vermittlung, hier müssen einzelne Bausteine noch kleinteiliger verglichen und aufeinander abgestimmt werden“, sagt Thorsten Bohrmann, Senior-Analyst bei M&M mit Blick auf das aktuelle Rating PKV-Vollversicherung. Die Studienautoren betonen, dass sie hierfür keine Gebühren erheben, um „absolute Unabhängigkeit und Neutralität“ zu gewährleisten.

Außerdem bewerten sie ausschließlich Leistungen, die in den Allgemeine Versicherungsbedingungen konkret aufgeführt werden, da nur hierauf ein Rechtsanspruch besteht. Zusätzlich zur reinen Punktzahlen werden weitere Mindestkriterien gefordert, um die jeweilige Notenklasse von bis zu fünf Sternen zu erreichen. Die Prämien spielen hierbei keine Rolle. „Diese muss der Vermittler bei der bedarfsorientierten Beratung natürlich hinzuziehen, da höhere Bedingungsqualität in der Regel mit höheren Prämien einhergeht.“

PKV-Anbieter starten „digitale Gesundheitsanwendungen“

Ein weiterer Trend hierzulande sind laut dem Branchenexperten die „digitalen Gesundheitsanwendungen“: 21 Versicherer bieten bereits solche Services per App an. Die Leistungen der einzelnen Versicherer unterscheiden sich jedoch auch in Sachen E-Health stark voneinander. „Wir rechnen weiterhin mit einer dynamischen Entwicklung des PKV-Marktes. Tarifbausteine und digitale Gesundheitsanwendungen werden sich differenziert entwickeln und verstärkt Unterschiede in den Tarifen aufweisen“, sagt Bohrmann.

Um die aktuelle Qualität der PKV-Tarife zu untersuchen, haben die M&M-Analysten alle Vertragswerke anhand von insgesamt 60 Detailfragen bewertet. Mit ihnen beurteilen sie nach eigenen Angaben nur wesentliche Produkteigenschaften. Im Mittelpunkt stehe dabei, dass Regeln im jeweiligen Bedingungswerk möglichst kundenfreundlich und eindeutig formuliert seien. Im Vergleich der Vorjahre zeige sich ein insgesamt „durchgängig gutes Niveau der PKV-Tariflandschaft sowie ein quantitativ gleichbleibendes Angebot“.

Das sind die aktuellen Rating-Sieger für drei Berufsgruppen

Um die aktuell besten Tarife hervorzuheben, ist das M&M Rating PKV-Vollversicherung in Policen für drei Berufsgruppen eingeteilt: Neben speziellen Angeboten für Beamte und Ärzte gibt es Tarife, die allen PKV-Berechtigten zugänglich sind und der Berufsgruppe Normal zugeordnet werden. In den folgenden Tabellen nennen wir diejenigen Krankheitskostenvolltarife, die in den jeweiligen Berufskategorien das Spitzen-Rating von fünf Sternen erhalten haben:

Berufsgruppe: Normal

Krankenversicherer Tarifkombination Allianz AktiMed Best 90, Kurkosten-Versicherung, AktiMed WechselOption Axa ActiveMe-U, Komfort Zahn-U, KUR-U/50 Barmenia EXP1+ BBKK GesundheitVARIO 400, VARIO KlinikPlus, VARIO ZahnPlus, VARIO AmbulantPlus, Kurtagegeld Gothaer MediCompact Premium 240 Hallesche NK.select XL Bonus, JOKER.flex Inter QMP 300 U Ottonova FC100-10 R+V AGIL premium TN0U SDK AM1x, S1, Z9 Signal Iduna Prime UKV GesundheitVARIO 400, VARIO KlinikPlus, VARIO ZahnPlus, VARIO AmbulantPlus Württembergische Ambulant Premium 480 SB, Stationär Premium, Zahn Premium

M&M-Rating PKV-Vollversicherung: Sterneverteilung in der Berufsgruppe Normal © MORGEN & MORGEN GmbH

Berufsgruppe: Beamte

Krankenversicherer Tarifkombination Allianz Beihilfe Ambulant 51, Beihilfe Krankenhaus 51, Beihilfe Zahn 51, Krankenhaus Einbettzimmer, PVB, Krankenhaustagegeld Barmenia GK30, GK20P, G1B, G2B30, G2B20P, GEPlus, PVB, KH+ DBV Vision B 50T-U, BW2 50T-U, BWE-U, BN3/1 50-U, KUR-U/50 Hallesche CAZ.30, CAZ.120, CG.230, CG.320, CSD., CSR.30, CSR.120, BEb.50, JOKER.flex Ottonova B22AZ30, B22AZ20K, B21BC30, B21BC20K, B21S30, B21S20K, B21FC100, PVB, KHT R+V BB30, BB20E, W130, W120E, EB1

M&M-Rating PKV-Vollversicherung: Sterneverteilung in der Berufsgruppe Beamte © MORGEN & MORGEN GmbH

Berufsgruppe: Ärzte

Krankenversicherer Tarifkombination Allianz Ärzte Best 100 [G] Axa VA6-U, Prem Zahn-U, KUR-U/50, VIAlife Barmenia VHV1A+ Hallesche MAS.Bonus Inter JABest SDK AM10 (Ärzte), S1 (Ärzte), Z9

M&M-Rating PKV-Vollversicherung: Sterneverteilung in der Berufsgruppe Ärzte © MORGEN & MORGEN GmbH

Reihenfolge je Berufsgruppe alphabetisch nach Anbieternamen (Stand: 26. Juli 2023) Quelle: MORGEN & MORGEN GmbH

Bei den insgesamt 60 Leistungspunkten des M&M-Ratings gilt eine Antwort grundsätzlich als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist. Es wird im Erfüllungsgrad nicht noch weiter unterschieden. Und um eine der beiden Top-Bewertungen von vier* oder sogar fünf Sternen zu erreichen, müssen die Krankenversicherer mit ihren Tarifkombinationen auch folgende zwölf Mindestkriterien voll oder zumindest eingeschränkt erfüllen: