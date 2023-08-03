Private Krankenversicherung (PKV) PKV-Rating: „Vermittler müssen Tarif-Bausteine noch kleinteiliger vergleichen“

PKV: Die aktuellen Sieger im M&M-Rating für 3 Berufsgruppen
Die Suche nach einer individuell passenden privaten Krankenvollversicherung wird nicht leichter. Kunden können die Offerten auf eigene Faust zwar nach ihren Prämien unterscheiden. Aber welcher Tarif enthält die besten Leistungen? Die Vertragsbedingungen der Anbieter hierauf zu bewerten, ist „keine triviale Aufgabe“. Das geben die Studienautoren des Rüsselsheimer Analysehauses Morgen & Morgen (M&M) zu bedenken. Demnach unterscheiden sich die Tarifbausteine immer weiter.
„Das Angebot in der PKV gestaltet sich zunehmend flexibler. Aus Verbrauchersicht ein positiver Trend, da die Bedarfe individueller bedient werden können. Das fordert wiederum die Vermittlung, hier müssen einzelne Bausteine noch kleinteiliger verglichen und aufeinander abgestimmt werden“, sagt Thorsten Bohrmann, Senior-Analyst bei M&M mit Blick auf das aktuelle Rating PKV-Vollversicherung. Die Studienautoren betonen, dass sie hierfür keine Gebühren erheben, um „absolute Unabhängigkeit und Neutralität“ zu gewährleisten.
Außerdem bewerten sie ausschließlich Leistungen, die in den Allgemeine Versicherungsbedingungen konkret aufgeführt werden, da nur hierauf ein Rechtsanspruch besteht. Zusätzlich zur reinen Punktzahlen werden weitere Mindestkriterien gefordert, um die jeweilige Notenklasse von bis zu fünf Sternen zu erreichen. Die Prämien spielen hierbei keine Rolle. „Diese muss der Vermittler bei der bedarfsorientierten Beratung natürlich hinzuziehen, da höhere Bedingungsqualität in der Regel mit höheren Prämien einhergeht.“
PKV-Anbieter starten „digitale Gesundheitsanwendungen“
Ein weiterer Trend hierzulande sind laut dem Branchenexperten die „digitalen Gesundheitsanwendungen“: 21 Versicherer bieten bereits solche Services per App an. Die Leistungen der einzelnen Versicherer unterscheiden sich jedoch auch in Sachen E-Health stark voneinander. „Wir rechnen weiterhin mit einer dynamischen Entwicklung des PKV-Marktes. Tarifbausteine und digitale Gesundheitsanwendungen werden sich differenziert entwickeln und verstärkt Unterschiede in den Tarifen aufweisen“, sagt Bohrmann.
Um die aktuelle Qualität der PKV-Tarife zu untersuchen, haben die M&M-Analysten alle Vertragswerke anhand von insgesamt 60 Detailfragen bewertet. Mit ihnen beurteilen sie nach eigenen Angaben nur wesentliche Produkteigenschaften. Im Mittelpunkt stehe dabei, dass Regeln im jeweiligen Bedingungswerk möglichst kundenfreundlich und eindeutig formuliert seien. Im Vergleich der Vorjahre zeige sich ein insgesamt „durchgängig gutes Niveau der PKV-Tariflandschaft sowie ein quantitativ gleichbleibendes Angebot“.
Das sind die aktuellen Rating-Sieger für drei Berufsgruppen
Um die aktuell besten Tarife hervorzuheben, ist das M&M Rating PKV-Vollversicherung in Policen für drei Berufsgruppen eingeteilt: Neben speziellen Angeboten für Beamte und Ärzte gibt es Tarife, die allen PKV-Berechtigten zugänglich sind und der Berufsgruppe Normal zugeordnet werden. In den folgenden Tabellen nennen wir diejenigen Krankheitskostenvolltarife, die in den jeweiligen Berufskategorien das Spitzen-Rating von fünf Sternen erhalten haben:
Berufsgruppe: Normal
|Krankenversicherer
|Tarifkombination
|Allianz
|AktiMed Best 90, Kurkosten-Versicherung, AktiMed WechselOption
|Axa
|ActiveMe-U, Komfort Zahn-U, KUR-U/50
|Barmenia
|EXP1+
|BBKK
|GesundheitVARIO 400, VARIO KlinikPlus, VARIO ZahnPlus, VARIO AmbulantPlus, Kurtagegeld
|Gothaer
|MediCompact Premium 240
|Hallesche
|NK.select XL Bonus, JOKER.flex
|Inter
|QMP 300 U
|Ottonova
|FC100-10
|R+V
|AGIL premium TN0U
|SDK
|AM1x, S1, Z9
|Signal Iduna
|Prime
|UKV
|GesundheitVARIO 400, VARIO KlinikPlus, VARIO ZahnPlus, VARIO AmbulantPlus
|Württembergische
|Ambulant Premium 480 SB, Stationär Premium, Zahn Premium
Berufsgruppe: Beamte
|Krankenversicherer
|Tarifkombination
|Allianz
|Beihilfe Ambulant 51, Beihilfe Krankenhaus 51, Beihilfe Zahn 51, Krankenhaus Einbettzimmer, PVB, Krankenhaustagegeld
|Barmenia
|GK30, GK20P, G1B, G2B30, G2B20P, GEPlus, PVB, KH+
|DBV
|Vision B 50T-U, BW2 50T-U, BWE-U, BN3/1 50-U, KUR-U/50
|Hallesche
|CAZ.30, CAZ.120, CG.230, CG.320, CSD., CSR.30, CSR.120, BEb.50, JOKER.flex
|Ottonova
|B22AZ30, B22AZ20K, B21BC30, B21BC20K, B21S30, B21S20K, B21FC100, PVB, KHT
|R+V
|BB30, BB20E, W130, W120E, EB1
Berufsgruppe: Ärzte
|Krankenversicherer
|Tarifkombination
|Allianz
|Ärzte Best 100 [G]
|Axa
|VA6-U, Prem Zahn-U, KUR-U/50, VIAlife
|Barmenia
|VHV1A+
|Hallesche
|MAS.Bonus
|Inter
|JABest
|SDK
|AM10 (Ärzte), S1 (Ärzte), Z9
Bei den insgesamt 60 Leistungspunkten des M&M-Ratings gilt eine Antwort grundsätzlich als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist. Es wird im Erfüllungsgrad nicht noch weiter unterschieden. Und um eine der beiden Top-Bewertungen von vier* oder sogar fünf Sternen zu erreichen, müssen die Krankenversicherer mit ihren Tarifkombinationen auch folgende zwölf Mindestkriterien voll oder zumindest eingeschränkt erfüllen:
- Die Begrenzung auf das Inlandskostenniveau bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen Mitgliedstaat der EU beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraums entfällt.
- Das Versicherungsverhältnis wird bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen Mitgliedstaat der EU beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraums fortgesetzt.
- Der Versicherer erstattet sämtliche Hilfsmittel ohne abschließende Aufzählung. Wenn nicht, welche Hilfsmittel sind erstattungsfähig?*
- Eine ambulante Psychotherapie ist erstattungsfähig – in welchem Umfang?*
- Der Versicherer leistet im ambulanten Bereich über die Regelhöchstsätze (bis 2,3-fach) der Gebührenordnung hinaus.*
- Der Versicherer leistet im ambulanten, stationären sowie im Zahn-Bereich über die Regelhöchstsätze (bis 3,5-fach) der Gebührenordnung hinaus.
- Leistungen für Prothesen, Brücken, Kronen, Inlays und Implantate sind erstattungsfähig.
- Leistungen für ambulante und stationäre Entziehungsmaßnahmen sind erstattungsfähig.*
- Der Versicherer verzichtet auf die Leistungseinschränkung für ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad oder Kurort nach Paragraf 5 (1)e) der Musterbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung.
- Bei stationärer Behandlung im Krankenhaus ist eine bessere Unterbringung (Ein- oder Zweibettzimmer) erstattungsfähig.*
- Bei stationärer Behandlung im Krankenhaus ist der Privatarzt (Chefarzt) erstattungsfähig.*
- Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen beziehungsweise Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.*