Private Krankenversicherung (PKV) Unternehmens-Rating: So schneiden 30 PKV-Anbieter im Bilanz-Check ab

Das Rüsselsheimer Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat sein Rating KV-Unternehmen in diesem Jahr überarbeitet: Drei neue Teil-Ratings sollen Auskunft über Erfolg, Bestand und Sicherheit der betrachteten Unternehmen geben. Neu ist beispielsweise der Blick auf die Solvency-II-Kennzahlen im Teil-Rating Sicherheit und die Überzinsquote im Teil-Rating Erfolg. „Aufgrund der Neuerungen ist die diesjährige Verteilung im Rating-Ergebnis nicht mit dem Vorjahresergebnis vergleichbar. Unsere Analysen zeigen aber weiterhin sehr solide PKV-Unternehmen. Daher gibt es auch keine gravierenden Änderungen“, kommentiert Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik, das Ergebnis.

8 der 30 Versicherer erhalten die Bestnote

Thorsten Saal © MORGEN & MORGEN

Wie auch in den Vorjahren haben die Tester wieder insgesamt 30 private Krankenversicherer bewertet. In der aktuellen Auflage der Studienreihe erreichen acht von ihnen im Gesamt-Rating die Bestnote (fünf Sterne, Ausgezeichnet), 15 weitere eine Vier-Sterne-Bewertung (Sehr gut). Fünf weitere Versicherer wurden durchschnittlich (drei Sterne) und lediglich zwei Unternehmen wurden schwach (zwei Sterne) bewertet. Als sehr schwach (ein Stern) wurde kein Versicherer eingestuft. Für das aktuelle Rating KV-Unternehmen betrachteten die Analysten insgesamt 13 Bilanzkennzahlen der Krankenversicherer über den vergangenen Fünfjahreszeitraum von 2018 bis 2022.

Das Teil-Rating Erfolg untersucht den Geschäftserfolg der Versicherer, um die Ertragssituation des Unternehmens zu bewerten. Hier benoten die M&M-Analysten ein Unternehmen zwar als sehr schwach. Die Concordia gehört im Teil-Rating Bestand hingegen zu den zehn Besten. Neun andere Gesellschaften werden hingegen als sehr schwach bewertet. Und im Teil-Rating Sicherheit erhalten mit Concordia, Nürnberger und VRK lediglich drei Versicherer eine durchschnittliche Bewertung und mit Huk-Coburg ein Versicherer nur zwei Sterne. Doch: „Ausnahmslos alle Gesellschaften die erfüllen Anforderungen der Bafin problemlos“, erklärt Studienleiter Saal mit Blick auf die aufsichtsrechtlich geforderten Solvenzquoten.

„Die Versicherungsgesellschaften hatten es in diesem Rating-Jahr sicher nicht leicht – Ukrainekrieg, Inflation und insbesondere die Zinswende haben große Veränderungen mit sich gebracht. Doch die Anbieter trotzen diesen Entwicklungen mithilfe ihrer soliden Aufstellung“, lautet das insgesamt positive Fazit von M&M-Studienleiter Saal. „Insbesondere die Ertragsseite der Gesellschaften ist von den rasanten Änderungen am Kapitalmarkt betroffen, doch im Zusammenspiel mit den Anpassungen des Rechnungszinses erweisen sich die Versicherer als gut aufgestellt. Entsprechend sind ihre Sicherheit und Solvabilität sehr gut und auch der Bestand bleibt weitestgehend stabil.“

Verfahrensschema und Kennzahlen des M&M Rating KV-Unternehmen >>Vergrößern! © MORGEN & MORGEN GmbH | Stand: 09/2023

Durchblick im Dschungel der Bilanz-Kennzahlen

Welche konkreten Offerten nun aber empfehlenswert sind, geht es aus diesem M&M-Rating nicht hervor. „Für die Bewertung eines PKV-Tarifs sind viele Kriterien von Bedeutung. So kommt es entscheidend auf die Leistungsfähigkeit des Tarifs an, also die Ausgestaltung des Bedingungswerks“, heißt es hierzu von Morgen & Morgen. „Zusätzlich ist von Kundenseite die Beitragsstabilität, das heißt um wie viel Prozent steigen die Beiträge des Tarifs pro Jahr, von hoher Bedeutung.“ Das Unternehmens-Rating verdeutliche stattdessen, wie es um den Versicherer selbst steht: Investiert es erfolgreich am Kapitalmarkt? Und verursacht es hohe oder niedrige Kosten?

Auf diese und weitere Fragen gäben die Geschäftsberichte der PKV-Unternehmen zwar massenhaft Antworten. Doch sie könne man erst durch Bildung von Kennzahlen und beim Vergleich im Zeitablauf und zu Mitbewerbern interpretieren. „Das M&M Rating KV-Unternehmen trifft eine Aussage darüber, wie die Gesellschaft sich langfristig am Markt behauptet und wie kundenfreundlich sie ist. Dafür betrachten wir Kosten, Sicherheitspolster, Erträge sowie die Marktstellung des Unternehmens“, erklären die Studienautoren. „Ein gut bewerteter Versicherer verfügt über gute bilanzielle Voraussetzungen, dem Versicherungsnehmer Zuverlässigkeit, Sicherheit und Beitragsstabilität zu bieten.“