Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat sein jährliches Rating von Lebensversicherungsunternehmen vorgelegt. Es ist die 30. Auflage.

Stabilität ist Trumpf bei den Lebensversicherern

Die Sparte sehen die Analysten dabei in einer soliden Lage. Trotz eines anhaltend rückläufigen Neugeschäfts, insbesondere bei Einmalbeiträgen, und der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage – bedingt durch Inflation, gestiegene Lebenshaltungskosten und schwache Reallohnentwicklung – hätten die Lebensversicherer ihre Stabilität bewahren können. Dass sich das Gesatmergebnis im Rating sogar leicht verbessert hat, liegt laut Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik und Rating bei M&M an den wirksamen Mechanismen der Zinszusatzreserve, die Auswirkungen der Marktbewegungen gedämpft hätten.

So funktioniert die Untersuchung

Das aktuelle „M&M Rating LV-Unternehmen“ analysiert 13 Bilanzkennzahlen von 62 Gesellschaften über den Fünfjahreszeitraum von 2019 bis 2023. Auf Basis dieser Kennzahlen liefert das Rating laut der Autoren Aussagen zur Erfolgs-, Bestands- und Sicherheitslage der Unternehmen, die in den jeweiligen Teilratings bewertet werden. Das Teilrating Bestand besitzt zehn Prozent Gewichtung für die Gesamtwertung, die beiden anderen Teilratings je 45 Prozent.

Untersuchungsgrundlage sind öffentlich zugängliche Informationen aus den Geschäftsberichten der jeweiligen Gesellschaften, aus der Veröffentlichung zu den Daten zu der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen gemäß Paragraf 15 Mindestzuführungs-Verordnung und aus den Solvency-II-Berichten.

Zur Methodik wird mitgeteilt, dass bei der Auswertung der Unternehmensdaten vielschichtige Faktoren wie Wechselwirkungen der Bilanzkennzahlen berücksichtigt würden. Jedes Unternehmen wird im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern anhand eines Benchmark-Systems bewertet, indem für jede Bilanzkennzahl und jedes Bilanzjahr Benchmarks und somit Punkte vergeben werden. Diese Punkte werden über die Jahre zu einem Wert pro Kennzahl aggregiert und daraus entsprechend der unterschiedlichen Gewichte der Kennzahlen eine Gesamtpunktzahl pro Teilrating ermittelt.

Das Gesamtrating werde in einem weiteren Schritt anhand der jeweiligen Gewichtungen aus den Ergebnissen der Teilratings ermittelt und in eine Ratingskala mit einem (sehr schwach) bis fünf Sterne (ausgezeichnet) überführt. Weitere Details zur Methodik können in der „Ratindgokumentation nachgelesen werden.

Hohes Niveau und wenig Veränderung im Gesamtrating

Im Gesamtrating ist eine leichte Verbesserung in der Sterneverteilung festzustellen – auch wenn eine Gesellschaft weniger mit fünf Sternen bewertet ist als im Vorjahr. Insgesamt wurden 18 Gesellschaften mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet. Gleichzeitig erhielten 29 Unternehmen eine Bewertung von vier Sternen, drei mehr als 2023. Im Mittelfeld, mit drei Sternen, sind mit elf Gesellschaften drei weniger als im vergangenen Jahr vertreten.

Die niedrigste Bewertung von zwei Sternen wurde erneut an vier Versicherer vergeben. Zu dieser Gruppe gehören Concordia Oeco, Credit Life und LPV und neuerdings auch die um einen Bewertungsstern verschlechterte Cosmos Lebensversicherung.

18 Unternehmen mit der Bestnote

Zu den mit der Höchstnote ausgezeichneten Lebensversicherern zählen folgende Gesellschaften: Allianz, Axa, Baloise, BL die Bayerische, Delta Direkt, Deutsche Lebensversicherung, Europa, Hannoversche, Hansemerkur, Inter, Interrisk, LV 187, Mylife, Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig, Swiss Life, Universa, WGV und WWK.

Mit Europa und der WGV schafften nur zwei der 18 Marktteilnehmer dieser Gruppe in allen drei Teilratings die Höchstnote. Die Axa, DLVAG und Delta Direkt schafften den Aufstieg in die Spitzengruppe. Herausgefallen aus der Riege der Topanbieter sind Deutsche Ärzteversicherung, DEVK, Ideal und Volkswohl Bund. Die Ergebnisse in den Teilratings gibt es hier.