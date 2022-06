Renten- und Tagegeld-Policen Die 132 besten Tarife der Pflegeversicherer

Der Bedarf an privater Pflegeabsicherung ist unbestritten, steht für Thorsten Bohrmann fest. Denn insbesondere eine länger andauernde, professionelle Pflege sei kostspielig. „Wer hier keine große Lücke in der Absicherung riskieren möchte, kommt um eine private Zusatzabsicherung kaum herum. Es gibt genug Möglichkeiten, diese Lücken zu minimieren, denn eines ist sicher, günstiger wird die Pflege nicht,“ sagt , Senior-Versicherungsanalyst bei Morgen & Morgen (M&M).

Thorsten Bohrmann © MORGEN & MORGEN

Der Anbieter von Analyse- und Vergleichssoftware aus Hofheim bietet Versicherungsvermittlern neutrale Vergleichsdaten zum Beispiel in Form von Ratings an. Bereits seit rund einem Jahrzehnt veröffentlichen die Branchenanalysten ihre M&M-Ratings für die Vielzahl an Tarifen für Pflegerentenversicherungen und Pflegetagegelder am deutschen Versicherungsmarkt. Demnach befindet sich die private Pflegeversicherung „auf einem stabil guten Niveau“.

Vor der Auswahl einer konkreten Police stellt sich für Kunden aber zunächst die grundsätzliche Frage, wie er das biometrische Risiko seiner Pflegebedürftigkeit absichern will: Die privaten Krankenversicherer bieten hierzu Tarife an, die pauschal ein Tagegeld während der Pflegebedürftigkeit auszahlen oder die einzeln abgerechneten Pflegekosten erstatten. Als alternativer Weg stehen interessierten Verbrauchern daneben auch die Pflegerententarife der Lebensversicherer zur Verfügung.

„Beide Ansätze stehen im Wettbewerb“, erklärt Bohrmann. „Auffällig ist, dass die Pflegelösungen im Bereich PKV aktuell wesentlich erfolgreicher sind als im Bereich Lebensversicherung.“ Als Grund dafür nennt der Branchenbeobachter die geringeren Beiträge der Pflegetagegelder. Doch: „Neben den offensichtlichen Prämienunterschieden ist das wichtigste Entscheidungskriterium die bessere Leistung.“

Daher untersuche und analysiere Morgen & Morgen Pflegerenten- und Tagegeldtarife getrennt voneinander und weise die Ergebnisse in zwei unterschiedlichen Ratings aus. Das unabhängige Analysehaus habe hierbei die Detailfragen zu den jeweiligen Vertragsbedingungen weitestgehend auf einen Nenner gebracht. Man gehe aber auch auf die spartenindividuell gesetzten Unterschiede im Rating-Verfahren ein.