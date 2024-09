Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat die diesjährige Auflage seines Ratings von Unternehmen in der Privaten Krankenversicherung (PKV) veröffentlicht. 30 Unternehmen mit Vollversicherungsgeschäft wurden dabei unter die Lupe genommen.

So funktioniert die Methodik des Ratings

Das 2023 grundlegend überarbeitete Rating betrachtet 13 Bilanzkennzahlen der PKV-Anbieter über den vergangenen Fünfjahreszeitraum. Das Rating erlaubt laut der Studienmacher somit belastbare Aussagen über die wichtigsten Kennzahlen der Versicherer in den Bereichen Erfolgs- und Leistungsgrößen, Wachstums- und Bestandsgrößen sowie über die Kennzahlen zu Sicherheit und Finanzierbarkeit. Alle Daten sind öffentlich zugänglich und stammen aus den Geschäftsberichten der jeweiligen

Gesellschaften und aus den Solvency II-Berichten.

Die Kennzahlen werden in drei Kategorien gruppiert, die jeweils ein Teilrating bilden. Jedes Teilrating-Ergebnis erhält eine Wertung auf einer Skala von eins bis fünf Sternen. Die Teilratings werden unterschiedlich gewichtet (Erfolg 45 Prozent, Bestand 10 Prozent, Sicherheit 45 Prozent). Aus den Teilrating-Ergebnissen und jeweiligen Gewichtungen ergibt sich das Gesamtrating. Jedes Teilrating berechnet sich aus Punktzahlen, die für die einzelnen Kennzahlen des Teilratings vergeben werden.

Für jedes Bilanzjahr und für jede Kennzahl werden Benchmarks definiert, die zum Erreichen der Punktestufen von 0 bis 100 in Zehn-Punkte-Schritten notwendig sind. Somit erhält jedes Unternehmen für jede Kennzahl für jedes Jahr zwischen 0 und 100 Punkten. Die Benchmarks werden laut M&M im Zeitverlauf angepasst und Marktschwankungen mitberücksichtigt werden. Damit sei zu jeder Zeit sichergestellt, dass das Ratingergebnis die aktuelle Marktsituation widerspiegelt. Weitere Informationen gibt es in der Ratingdokumentation von M&M.

Acht Gesellschaften bekommen erneut die Höchstwertung

Thorsten Saal, @ Morgen & Morgen

Im Ergebnisvergleich zum Vorjahr zeigt sich erneut ein stabiles Bild. Im Jahrgang 2024 erreichen erneut acht Gesellschaften eine Fünf-Sterne-Bewertung im Gesamtrating. Dies sind in alphabetischer Reihenfolge: Allianz, Alte Oldenburger, DEVK, Hansemerkur, LVM, R+V, Signal Iduna und Universa. Ansonsten sind die Veränderungen auf hohem Niveau nur marginal. Nur noch ein Unternehmen wird mit zwei Sternen und damit schwach bewertet. Dabei handelt es sich um die Concordia.



„Die Versicherungsgesellschaften hatten es auch in diesem Ratingjahr nicht leicht. Doch die PKV trotzt diesen Entwicklungen mithilfe ihrer soliden Aufstellung“, sagt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik & Rating bei M&M.

Ergebnisse im Teilrating Erfolg

Das Teilrating untersucht den Geschäftserfolg der Versicherer. Hierbei werden nach Angaben der Analysten wesentliche Indikatoren bewertet, die die Ertragssituation des Unternehmens zeigen. Die höchste Auszeichnung erhalten erneut sechs Gesellschaften, gefolgt von ebenfalls erneut zehn sehr guten Bewertungen. Schwach bewerten die Analysten mit drei Unternehmen einen Versicherer weniger als im Vorjahr. Ein Versicherer (Condordia) ist weiterhin mit sehr schwach bewertet.

„Der Blick auf die Erfolgskennzahlen zeigt auch in diesem Jahr, dass ein Großteil der Versicherer wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist – trotz herausforderndem Kapitalmarkt und kontinuierlich steigenden Leistungsausgaben“, sagt Saal.

Ergebnisse im Teilrating Bestand

In diesem Teilrating dreht sich die Bewertung um die Bestandsentwicklung des Krankenversicherers, so M&M. Hier hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr wesentlich stärker verändert, wobei die erneut vielen schlechten Ergebnisse auffallen. Mit neun Gesellschaften wird ein Versicherer weniger ausgezeichnet bewertet. Die sehr schwach bewerteten Gesellschaften nehmen mit sechs Unternehmen (BBKK, Continentale, DKV, Inter, LKH und VRK) um drei ab, die wiederum in diesem Jahr eine Bewertungsklasse aufsteigen. Somit sind sieben Gesellschaften mit zwei Sternen ausgezeichnet.

Saal: „Obwohl das Bestandswachstum im Schnitt weiterhin zurückgegangen ist, verzeichnen einzelne Versicherer noch großes Wachstum – auch in der Vollversicherung.“

Ergebnisse im Teilrating Sicherheit

Das Teilrating bewertet laut M&M die finanzielle Stabilität und die Eigenkapitalunterlegung eines Versicherers im Hinblick auf eine mögliche Krise. Neben den Eigenmitteln werden hier die Bedeckungsquoten nach Solvency II betrachtet. „Da auch in diesem Ratingjahrgang ausnahmslos alle Gesellschaften die Anforderungen der Bafin problemlos erfüllen, fällt das Teilrating Sicherheit sehr

positiv aus“, fasst Saal das Ergebnis zusammen. Mit 16 Fünf-Sterne- und zehn Vier-Sterne-Bewertungen sind nahezu alle Gesellschaften im sehr guten Bereich. Lediglich drei Versicherer erhalten eine durchschnittliche und ein Versicherer (Huk-Coburg) eine schwache Bewertung.

Saal: „Man kann davon ausgehen, dass die top bewerteten Gesellschaften in naher Zukunft nicht unter Beobachtung der Bafin stehen werden.“

Trotz finanzieller Stärke drohen Beitragsanpassungen

In der Gesamtbetrachtung stellt Morgen & Morgen fest, dass der Kapitalmarkt zwar herausfordernd bleibt, sich jedoch etwas stabilisiert hat, was sich auch positiv auf die Ertragsseite der Privaten Krankenversicherer auswirkt. Trotz stark gestiegener Leistungsausgaben und dem damit verbundenen Rückgang der versicherungsgeschäftlichen Ergebnisquote sowie bei den Rückstellungen für Beitragsrückerstattung (RfB) zeigten die Versicherer eine bemerkenswerte Stabilität. Sicherheit und Solvabilität seien weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, und der Bestand ist stabil, mit teils sogar positivem Wachstum. „Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich der aktuelle Trend auch ohne erhebliche Beitragsanpassungen in naher Zukunft fortsetzt“, sagt Saal.