Wohngebäudeversicherungen Schutz für die eigenen vier Wände immer leistungsstärker

„Die vermeintlich klarsten Absicherungsbedarfe haben es in sich“, kommentiert Andreas Ludwig, Rating-Chef bei Morgen & Morgen, eine aktuelle Studie seines Teams: Die Analysten haben die aktuellen Tarife für Wohngebäudeversicherungen hierzulande unter die Lupe genommen. Ihr Fazit fällt insgesamt positiv aus.

Andreas Ludwig © MORGEN & MORGEN

Für die einzelnen Tarife der Anbieter am deutschen Markt zeigt die Studie allerdings auch ein sehr differenziertes Bild: Es gibt viele optionale Tarifbausteinen und die konkrete Policen-Prämie für eine Immobilie hängt stark ab von deren Lage laut dem Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS).

Während diese Zonen nur wenige Verbraucher kennen, wurde das Risiko der Elementarschäden nach dem Hochwasser im Ahrtal vor einem Jahr der breiten Öffentlichkeit bewusst. Doch das Thema „muss in der Beratung entsprechend stattfinden – zumal in vielen Haushalten eine ausführliche Beratung schon länger zurückliegen dürfte“, appelliert Ludwig an die Vermittler.

Wohngebäudeversicherungen mit hoher Qualität

Entsprechende Versicherungen in hoher Qualität seien immerhin verfügbar. Das zeige das aktuelle M&M Rating Wohngebäude, für das die Bedingungen der einzelnen Tarife analysiert wurden. Die Vertragsdetails haben die Hofheimer Analysten anhand von 50 Leistungsmerkmalen bewertet, um ein Rating zwischen einem und fünf Sternen abzugeben.

Um die beiden Top-Bewertungen von vier* oder fünf Sternen zu erhalten, müssen die folgenden fünf Bedingungen voll oder eingeschränkt erfüllt sein:

Frost- und Bruchschäden an Ableitungsrohren, die sich außerhalb des Gebäudes und auf dem Versicherungsgrundstück befinden und der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sind mitversichert.

Frost- und Bruchschäden an Wasser- und Heizungsrohren (Zuleitungsrohren), die sich außerhalb des Gebäudes und auf dem Versicherungsgrundstück befinden und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sind mitversichert.*

Frost- und Bruchschäden an Wasser- und Heizungsrohren (Zuleitungsrohren), die sich außerhalb des Versicherungsgrundstück befinden und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, für die der Versicherungsnehmer die Verantwortung trägt, sind mitversichert.

Auf eine Kürzung der Versicherungsleistung wird bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichtet.

Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen bzw. Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.*

Quelle: MORGEN & MORGEN GmbH | Stand: 08/2022

Rating Bewertung 5 Sterne ausgezeichnet 4 Sterne sehr gut 3 Sterne durchschnittlich 2 Sterne schwach 1 Stern sehr schwach

Das aktuelle Ergebnis zeigt laut Ludwig ein gleichbleibend hochwertiges Angebot über die Jahre hinweg. Seit Einführung des Ratings 2018 bis heute sind rund 25 Prozent der Tarife und Tarifkombinationen mit fünf Sternen bewertet. Mit rund 40 Prozent des Angebots ist der Vier-Sterne-Bereich nach wie vor am stärksten vertreten.

Drei Sterne erhalten 17 Prozent, damit zwei Prozentpunkte weniger als 2018. 14 Prozent der Tarifkombinationen sind mit zwei Sternen bewertet, ebenfalls zwei Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Nur knapp drei Prozent erhalten die schlechteste Bewertung von einem Stern, fast doppelt so viele Tarifkombinationen wurden 2018 schlecht bewertet.