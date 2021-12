Bellevue Asset Management 19.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 11:12 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Morgendämmerung in Europa Familienunternehmen profitieren vom Aufschwung besonders stark

Die europäische Wirtschaft kommt wieder auf die Beine. Besonders optimistisch stimmt der Aufschwung in Spanien und Italien. An den Börsen und in der Realwirtschaft zählen Familienunternehmen zu den Gewinnern dieser Entwicklung.