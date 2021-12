Morley: Zwitter-Fonds jetzt auch in Euro

Die Fondsgesellschaft Morley will ihr Deutschland-Geschäft ausbauen: Dazu hat sie eine neue Tranche des Global Convertibles Fund aufgelegt: Den Fonds gibt es jetzt auch als währungsgesicherte Euro-Version (ISIN: LU0280568261). Bisher existierte von dem Fonds nur die in US-Dollar notierte Variante (WKN: 577561).Der Fonds investiert in Wandelanleihen. Das sind Unternehmensanleihen, die zu einem Ablauftermin in Aktien umgetauscht werden können. Die Auswahl der Zwitterwesen aus Aktien und Renten nehmen David Clott, Shawn Mato und Tom Wills vor. Sie suchen weltweit nach Offerten, die in steigenden Aktienmärkten Gewinne ermöglichen und bei fallenden Märkten vor Verlusten schützen.„Wandelanleihen gehören zu unseren Kernkompetenzen“, erklärt der neue Morley-Deutschland-Chef Dirk Skarba. „Mit diesem Investmentthema wollen wir den deutschsprachigen Markt bearbeiten.“