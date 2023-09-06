Fondsrating von Morningstar Italien-Fonds von Fidelity auf Goldkurs, Deutschlandfonds rutscht ab

Bei Morningstar wurden Fonds bislang einerseits von Analysten und andererseits von einem Algorithmus bewertet. Im Mai hat die Agentur beide Systeme zu einem Rating verschmolzen. Welche Fonds im aktuellen Reporting herauf- und welche herabgestuft wurden, zeigen wir hier.

Bei der Ratingagentur Morningstar wurde das von Analysten erstellte Bewertungssystem für Investmentfonds mit dem quantitativen System zusammengeführt. Seit Mai vergibt die Agentur das sogenannte „Morningstar-Medalist-Rating“. Davon unabhängig bleibt das Sterne-Rating, das auf historischen Kennzahlen basiert. Dieses wird weiterhin separat vergeben.

An der Art und Weise, wie die Analysten das Manager-Research durchführen, ändert sich nichts. Beim quantitativen Ansatz werden die Entscheidungen der Experten durch einen Algorithmus nachgebildet. Das Ziel ist, die Anzahl der Fonds, die ein Rating erhalten, zu erhöhen. Im vergangenen Monat haben die Analysten wieder zahlreiche Fonds unter die Lupe genommen, darunter mehrere Fonds des amerikanischen Fondshauses Fidelity, einen Schwellenländerfonds von Polar Capital und ein globales Fondsmandat von Baillie Gifford.

Gold für den Fidelity Italy Fund

Wertentwicklung 10 Jahre: 120,9 Prozent (8,3 Prozent p.a.)

120,9 Prozent (8,3 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: 53,3 Prozent (8,9 Prozent p.a.)

53,3 Prozent (8,9 Prozent p.a.) Wertentwicklung lfd. Jahr: 21,5 Prozent

21,5 Prozent ISIN: LU0318940342

LU0318940342 Fondsvolumen in Mio. Euro: 344

344 Fondsmanager: Alberto Chiandetti

Alberto Chiandetti Fondsauflage: Oktober 2007

Oktober 2007 Volatilität 5 Jahre: 21,4 Prozent

21,4 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,39 Prozent

Die älteste Anteilklasse des Fidelity Italy Fund wurde bereits 1990 aufgelegt. Der Fonds zählt seit Jahren zu den besten für italienische Aktien. Italien-Aktienfonds eignen sich gut als Beimischung für risikofreudige Anleger. Fondsmanager Alberto Chiandetti managt diese Strategie seit 15 Jahren. Seine Expertise für den italienischen Aktienmarkt ist erstklassig, so die Morningstar Analysten.

„Angesichts des researchintensiven Prozesses begrüßen wir, dass sich der Manager nun voll und ganz auf diese Strategie konzentriert.“ In der Folge stuft Morningstar den Fonds um eine Stufe von Silver auf Gold herauf.

Chiandetti verfolgt einen antizyklischen, fundamental orientierten und stilunabhängigen Investmentansatz. Derzeit hat er vor allem Aktien aus dem Finanz- und Konsumgütersektor hoch gewichtet. Seine Top-Picks sind Unicredit mit 9,7 Prozent und der Energiekonzern Enel mit 8,1 Prozent. Im laufenden Jahr liegt der Fonds mit einer Performance von 21,4 Prozent rund 3 Prozent über dem Sektordurchschnitt. Über zehn Jahre konnte der Manager den Wert des Fonds mehr als verdoppeln.

Schwellenländerfonds von Polar Capital bekommt Silver

Wertentwicklung 3 Jahre: -5,5 Prozent (-1,9 Prozent p.a.)

-5,5 Prozent (-1,9 Prozent p.a.) Wertentwicklung 1 Jahr: -5,1 Prozent (2,4 Prozent p.a.)

-5,1 Prozent (2,4 Prozent p.a.) Wertentwicklung lfd. Jahr: 5,4 Prozent

5,4 Prozent ISIN: IE00BJ205H20

IE00BJ205H20 Fondsvolumen in Mio. Euro: 276

276 Fondsmanager: Jorry Nøddekær

Jorry Nøddekær Fondsauflage: Oktober 1990

Oktober 1990 Volatilität 3 Jahre: 20,9 Prozent

20,9 Prozent Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,03 Prozent

Morningstar bewertete erstmals den 2019 aufgelegten Polar Capital Emerging Market Stars Fund mit Silver. Als Grund heben die Analysten das starke Management und die Erfahrung des Teams hervor. Jorry Nøddekær verfolgt die Strategie über das in Irland ansässige Vehikel bereits seit Juni 2018, seitdem er zum Aufbau eines Wachstumsteams für Schwellenländer zu Polar Capital kam. Unterstützt wird Nøddekær von seiner Co-Managerin Naomi Waistell. Die Expertin ist im August 2020 von Newton Investment Management zum Unternehmen gewechselt. Beide Manager seien leidenschaftliche Investoren und überzeugten durch ihre Markt- und Aktienkenntnisse, lobt Morningstar.

Dem Duo stehen fünf Mitarbeiter zur Seite. Drei von ihnen arbeiten seit mehr als fünf Jahren im Team, während zwei im ersten Halbjahr 2023 eingestellt wurden, um die Expertise in Indien und Lateinamerika auszubauen. Gemeinsam verfolgt das Team einen gut durchdachten Wachstumsansatz. Dabei steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das Ziel ist die Erkennung von Sektoren, in denen es ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gibt, das über einen längeren Zeitraum anhalten kann, und zwar sowohl im Hinblick auf das Angebot als auch auf die Nachfrage.

Die geografischen Fondsschwerpunkte liegen klar auf dem asiatischen Raum. Aktien aus China sind mit 23 Prozent gewichtet, Taiwan kommt auf 17 Prozent und indische Titel auf 15 Prozent. Der Sektorschwerpunkt liegt mit 36 Prozent auf IT-Werten. Top-Holdings sind Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics und Tencent.

Fidelity Germany wird von Gold auf Neutral herabgestuft

Wertentwicklung 10 Jahre: 78,9 Prozent (5,9 Prozent p.a.)

78,9 Prozent (5,9 Prozent p.a.) Wertentwicklung 5 Jahre: 12,6 Prozent (2,4 Prozent p.a.)

12,6 Prozent (2,4 Prozent p.a.) Wertentwicklung lfd. Jahr: 9,2 Prozent

9,2 Prozent ISIN: LU0048580004

LU0048580004 Fondsvolumen in Mio. Euro: 690

690 Fondsmanager: Christian von Engelbrechten

Christian von Engelbrechten Fondsauflage: Oktober 1990

Oktober 1990 Volatilität 5 Jahre: 19,1 Prozent

19,1 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,13 Prozent

Der 1990 aufgelegte Fidelity Germany Fund hat sich im Lauf der Zeit zu einem Spitzenfonds für deutsche Aktien gemausert. Vielen Anlegern ist es weniger bekannt, weil es kein Flaggschiff eines der großen heimischen Fondshäuser ist. Über 20 Jahre liegt der Fonds mit einer Wertentwicklung von insgesamt 332 Prozent vor seinem Sektor, der nur 276 Prozent aufweist. Christian von Engelbrechten managt das Portfolio seit Anfang 2011. Unterstützt wird er von Tom Ackermanns.

Zum 30. September 2023 werden die Aufgaben der Portfoliomanager wechseln: Der bisherige Co-Manager Tom Ackermans übernimmt die Position des leitenden Portfoliomanagers, Christian von Engelbrechten, der seit 2011 die Strategie verantwortet, wird Co-Manager. Auslöser für den Wechsel ist der bevorstehende Abgang von Victoire de Trogoff, der Managerin des Fidelity Europe, wo von Engelbrechten künftig als Co-Manager neben Vincent Durel tätig sein wird. Dies bedeutet, dass er weniger Zeit für die deutsche Aktienstrategie aufwenden kann und nach einer Übergangsphase von zwölf Monaten voraussichtlich nicht mehr formell involviert sein wird, aber bei Bedarf weiterhin unterstützend zur Verfügung steht.

Für Morningstar ein Grund, den Fonds herabzustufen. Zur Begründung heißt es, Ackermans sei zwar ein erfahrener Analyst, seine Erfahrung im Portfoliomanagement hingegen sei begrenzt. „Obwohl wir von der Research-Kompetenz von Fidelity überzeugt sind, müssen wir erst noch Vertrauen in Ackermans als leitenden Portfoliomanager gewinnen“, so Morningstar, die den Fonds nun als „Neutral“ bewertet.

Etwas mehr als 500 inländische Titel stehen den Managern zur Verfügung. Etwa 40 bis 50 davon werden für das Portfolio ausgewählt. Gerade die Beimischung von Nebenwerten, die zwischen 20 und 40 Prozent ausmachen, gilt als Erfolgsrezeptes des Fonds. Zu den größten Positionen zählen derzeit Allianz, SAP und Deutsche Telekom.

Weltweites Portfolio von Baillie Gifford fällt von Silver auf Neutral

Wertentwicklung 5 Jahre: -5,9 Prozent (-1,2 Prozent p.a.)

-5,9 Prozent (-1,2 Prozent p.a.) Wertentwicklung 3 Jahre: -33,2 Prozent (-12,5 Prozent p.a.)

-33,2 Prozent (-12,5 Prozent p.a.) Wertentwicklung lfd. Jahr: 2,5 Prozent

2,5 Prozent ISIN: IE00BD09K309

IE00BD09K309 Fondsvolumen in Mio. Euro: 280

280 Fondsmanager: Douglas Brodie

Douglas Brodie Fondsauflage: September 2017

September 2017 Volatilität 5 Jahre: 27,1 Prozent

27,1 Prozent Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,05 Prozent

Im Baillie Gifford Worldwide Discovery sucht Fondsmanager Douglas Brodie nach kleinen, vielversprechenden Unternehmen abseits der Big Caps. So finden sich im Portfolio weniger bekannte, wachstumsstarke Titel wie das IT-Unternehmen Ocado oder das auf medizinische Forschung spezialisierte Unternehmen Alnylam Pharmaceuticals. Obwohl das Team, das von Brodie geleitet und von zwei Investmentmanagern mit langjähriger Erfahrung bei Baillie Gifford unterstützt wird, über sehr viel Erfahrung verfügt, lassen die Umsetzung des Prozesses und das Risikomanagement zu wünschen übrig, meint Morningstar.

Zwar sei dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht allzu besorgniserregend, doch habe es in letzter Zeit auch einige Abgänge aus den unteren Rängen des Teams gegeben. Auch bei der Portfoliokonstruktion und der Verkaufsdisziplin zeigt sich der Ratinganbieter besorgt. Zu Recht, wie ein Blick auf die Entwicklung des Fonds zeigt. Anleger, die den Fonds zum Höchststand Mitte Februar 2021 gekauft haben, mussten seitdem einen Verlust von rund 56 Prozent hinnehmen. Auch in diesem Jahr, einem bisher starken Jahr für Wachstumswerte, dümpelt der Fonds seitwärts.