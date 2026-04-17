Unterbewertete US-Aktien mit Burggraben gesucht? Morningstar hat zehn dieser Aktien ausfindig gemacht. Wir stellen sie vor.

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Welche US-Aktien sind derzeit besonders günstig zu haben – und gleichzeitig von höchster Qualität? Das Analysehaus Morningstar hat sich dieser Frage gewidmet und eine Liste der zehn am stärksten unterbewerteten Unternehmen mit breitem „Economic Moat“ zusammengestellt. Hinter dem Begriff steckt eine simple, aber wirkungsvolle Idee: Unternehmen, die ihren Wettbewerbsvorteil über Jahrzehnte verteidigen können, sind langfristig die besseren Investments.

Einen solchen Burggraben errichten Firmen auf unterschiedliche Weise – etwa durch hohe Wechselkosten, die Kunden davon abhalten, zur Konkurrenz zu wechseln, durch eine starke Marke oder durch Größenvorteile, die kaum zu kopieren sind. Hinzu kommen solide Bilanzen und verlässliche Cashflows, die gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ihren Wert beweisen.

Qualität allein reicht nicht – der Preis muss stimmen

Doch auch das beste Unternehmen kann eine schlechte Aktie sein, wenn der Einstiegspreis zu hoch ist. Morningstar betont deshalb: Anleger sollten stets prüfen, ob ein Titel auch gemessen am fairen Wert attraktiv bewertet ist. Viele Qualitätsunternehmen notieren schlicht zu teuer.

Deshalb gleicht Morningstar regelmäßig ab, welche Aktien im Wide Moat Focus Index den größten Abschlag auf ihre Fair-Value-Schätzung aufweisen. Dafür wird der Index regelmäßig neu zusammengesetzt – zuletzt am 20. März 2026, als gleich 11 Titel neu aufgenommen wurden. Fünf davon stammen aus dem Technologiesektor, die übrigen verteilen sich auf Branchen wie Finanzen, Gesundheit, Immobilien und Industrie:

Unternehmen Sektor Kurs/Fairer Wert Blackstone Finanzdienstleistungen 0,78 Broadcom Technologie 0,63 CoStar Group Immobilien 0,53 Datadog Technologie 0,73 Fair Isaac Technologie 0,54 LPL Financial Holdings Finanzdienstleistungen 0,54 Masco Industrie 0,67 Nvidia Technologie 0,68 Palo Alto Networks Technologie 0,73 Veeva Systems Gesundheit 0,61 Zoetis Gesundheit 0,69

Quelle: Morningstar, Stand: 3. April 2026

Die aktuellen Top Ten – von Nike bis Microsoft – werden derzeit zwischen 38 und 57 Prozent unter dem errechneten fairen Wert gehandelt. Auf den folgenden Seiten stellen wir alle zehn Titel vor (Stand: 3. April 2026).