Fed
USA: Warum Software-Aktien steigen und Chipwerte fallen
Morningstar-Analyse 5 Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht
Inhalt
Im dritten Quartal 2026 schloss der US-Aktienmarkt leicht im Plus.
Software-Aktien und Halbleiterwerte bewegten sich in entgegengesetzte Richtungen.
Zugleich stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, und die US-Notenbank Fed änderte ihren Leitzins.
Fünf Grafiken von Morningstar, ausgewählt von der Redaktion, geben Einblick in die Entwicklung am US-Markt.
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: Fünf Grafiken über den Aktienmarkt der USA im dritten Quartal 2026
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