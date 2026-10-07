Im dritten Quartal 2026 schloss der US-Aktienmarkt leicht im Plus.
Software-Aktien und Halbleiterwerte bewegten sich in entgegengesetzte Richtungen.
Zugleich stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, und die US-Notenbank Fed änderte ihren Leitzins.

Fünf Grafiken von Morningstar, ausgewählt von der Redaktion, geben Einblick in die Entwicklung am US-Markt.