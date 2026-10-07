Fed USA: Warum Software-Aktien steigen und Chipwerte fallen

Morningstar-Analyse 5 Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht

Software-Aktien steigen, Halbleiterwerte fallen, die Fed erhöht den Leitzins. Fünf Grafiken zeigen, wie sich der US-Aktienmarkt im dritten Quartal 2026 entwickelt hat, und warum.