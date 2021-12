Morningstar-Analyse Die beliebtesten Indexfonds-Kategorien

Indexfonds verbuchen seit Jahren hohe Zuwachsraten. Besonders beliebt in den vergangenen zwölf Monaten waren ETFs für Euroland-Standardwerte. Per Ende August haben Anleger 11,66 Milliarden Euro in dieser Kategorie angelegt, das hat eine Untersuchung des Analysehauses Morningstar ergeben. Die drei Top-Seller waren demnach Indexfonds von iShares, Lyxor und db x-trackers mit jeweils gut zwei Milliarden Euro an Nettozuflüssen. Direkt nach den Euroland-Standardwerten kommen die europäischen Standardwerte mit 8,52 Milliarden Euro an Zuflüssen. US-Standardwerte folgen auf Platz 3 mit 7,96 Milliarden Euro. Auch stark nachgefragt waren auch global anlegende Indexfonds, die größtenteils den MSCI World Aktienindex abbilden. Aber auch Schweizer und japanische Aktienfonds verbuchten hohe Zuflüsse. Laut den Analysten von Morningstar kaufen Anleger bei Indexfonds vor allem Produkte auf etablierte Benchmarks wie Euro Stoxx 50, S&P 500 und MSCI World.