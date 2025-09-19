In den vergangenen zehn Jahren sind die Fondsgebühren kontinuierlich gesunken, zeigt eine Analyse. Doch die Unterschiede zwischen Anbietern und Anlagestrategien bleiben groß.

ETFs gewinnen stetig Marktanteile, der Wettbewerbsdruck in der Branche steigt. Diese Entwicklung schlägt sich deutlich in den Fondskosten auf dem europäischen Markt nieder, zeigt eine Analyse von Morningstar. Das Ratinghaus hat dafür die Kosten von etwa 40.000 Fonds im Zeitraum von Juni 2015 bis Juni 2025 ausgewertet. Vergleichsgrundlage waren die im Basisinformationsblatt ausgegebenen laufenden Kosten eines Produkts.

Das Ergebnis: Bei gleichgewichteter Betrachtung aller Fonds sanken die durchschnittlichen jährlichen Gebühren von 1,36 Prozent auf 1,11 Prozent. Noch stärker fiel der Rückgang bei vermögensgewichteter Betrachtung je nach Fondsgröße aus – von 1,10 Prozent auf 0,78 Prozent.

Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung ist laut Morningstar der wachsende Marktanteil passiver Fonds, die in der Regel deutlich günstiger sind als aktiv verwaltete Strategien. Noch entscheidender sei jedoch, dass der intensive Wettbewerb dazu führe, dass sowohl neue aktive als auch passive Fonds zu niedrigeren Kosten aufgelegt werden. Teurere Produkte würden dagegen vermehrt vom Markt verschwinden.

Größter Kostenrückgang bei aktiven Aktienfonds

Je nach Anlageklasse gibt es jedoch deutliche Unterschiede. So verzeichneten aktive Aktienfonds den stärksten Gebührenrückgang. Die vermögensgewichteten durchschnittlichen Kosten, die das Analysehaus für den Vergleich heranzieht, sanken von 1,40 Prozent auf 1,17 Prozent. Passive Aktienfonds wurden ebenfalls deutlich günstiger: Die durchschnittlichen Anlegerkosten reduzierten sich von 0,33 Prozent auf 0,19 Prozent.

Bei Rentenfonds gibt es einen ähnlichen Trend, allerdings auf niedrigerem Niveau. Aktive Rentenfonds kosteten Anleger durchschnittlich noch 0,68 Prozent statt 0,85 Prozent vor zehn Jahren. Passive Anleihefonds verbilligten sich von 0,24 Prozent auf 0,15 Prozent.

Mischfonds hinken der Entwicklung hinterher. In diesem Bereich sanken die Gebühren am langsamsten, insbesondere auf dem europäischen Kontinent. In Großbritannien hätten günstige Mischfonds in den vergangenen Jahren deutlich Markanteile gewonnen. In Europa konnten die Produkte dagegen nicht in gleichem Maße Fuß fassen, so die Erklärung von Morningstar.

Deutschland rangiert bei Fondskosten im Mittelfeld

Zwar sind Fondskosten in allen betrachteten europäischen Ländern seit 2015 zurückgegangen, die Unterschiede sind aber dennoch groß. Die niedrigsten Gebühren für aktive Fonds fallen für Anleger bei gleichgewichteter Betrachtung aller Produkte mit 0,86 Prozent in Großbritannien an. Die höchsten Kosten werden mit 1,42 Prozent im Schnitt in Italien erhoben.

Deutschland liegt mit durchschnittlich 1,27 Prozent bei aktiven Fonds im oberen Mittelfeld. Bei passiven Produkten fallen im Schnitt 0,36 Prozent an. Zum Vergleich: Niedriger liegen die Durchschnittsgebühren für ETFs in der Schweiz und Italien (0,19 Prozent). In Spanien müssen Anleger dagegen deutlich mehr bezahlen (0,90 Prozent).

Die günstigsten und die teuersten Fondsanbieter in Europa

Der Trend zu sinkenden Fondskosten zeigt sich auch bei den europäischen Anbietern mit dem größten verwalteten Vermögen. Die geringsten laufenden Kosten zahlen Anleger für aktive Fonds bei der in Nordeuropa und Großbritannien aktiven Swedbank (0,83 Prozent). In Deutschland sind die Fonds des Anbieters nicht erhältlich. Ebenfalls unter den Top Fünf bei gleichgewichteter Betrachtung aller Produkte sind laut Morningstar Pimco und DWS.

Diese Fondshäuser erheben die niedrigsten Gebühren für aktive Fonds:

Swedbank : 0,83 Prozent

: 0,83 Prozent Pimco : 0,98 Prozent

: 0,98 Prozent DWS : 1,03 Prozent

: 1,03 Prozent Nordea: 1,03 Prozent

1,03 Prozent JP Morgan: 1,13 Prozent

Die höchsten laufenden Kosten für aktive Fonds verzeichnet Morningstar mit im Schnitt 1,37 Prozent bei Fidelity, gefolgt von Amundi (1,31 Prozent). Dazwischen liegen Blackrock (1,22 Prozent), Union Investment (1,18 Prozent) und Allianz Global Investors (1,16 Prozent).

Passive Fonds: Kostenkampf im Indexgeschäft

Bei passiven Fonds zeigt sich der Wettbewerbsdruck besonders stark. In der Regel liegen die erhobenen Gebühren der größten Anbieter bei etwa 0,20 Prozent bis 0,25 Prozent. Vanguard sticht als günstigster Anbieter mit einer Durchschnittsgebühr von 0,14 Prozent deutlich hervor. Die Fondsgesellschaft fokussiere sich auf eine relativ kleine Auswahl an Kernbausteinen, was sich auch bei den Kosten widerspiegele, so die Analyse von Morningstar.

Diese Gebühren erheben die größten Anbieter für passive Fonds im Schnitt:

Vanguard : 0,14 Prozent

: 0,14 Prozent HSBC : 0,20 Prozent

: 0,20 Prozent Invesco : 0,20 Prozent

: 0,20 Prozent UBS : 0,20 Prozent

: 0,20 Prozent Blackrock : 0,21 Prozent

: 0,21 Prozent L&G : 0,24 Prozent

: 0,24 Prozent State Street : 0,25 Prozent

: 0,25 Prozent Amundi : 0,25 Prozent

: 0,25 Prozent DWS: 0,25 Prozent

Anlegerverhalten: Der Trend geht zu günstigen Produkten

Die Analyse der Zuflüsse zeigt deutlich, dass Anleger zunehmend auf die Fondskosten schauen. Bei aktiven Fonds dominierten die günstigsten Produkte die Nettozuflüsse der vergangenen Dekade. Teilweise verzeichneten nur die kostengünstigsten Fonds Zuflüsse, während alle anderen Kategorien Abflüsse hinnehmen mussten. Allerdings befinde sich fast die Hälfte der Vermögenswerte in den Kategorien Aktien und Mischfonds nach wie vor in den beiden teureren Quartilen.

Noch ausgeprägter ist dieser Trend bei passiven Fonds, wo das günstigste Quartil den Großteil des rasanten Vermögenswachstums auf sich vereinte. Dies spiegele die niedrigeren Gebühren der gängigen Anlageklassen wider, in die der Großteil der Anlegergelder floss und in denen ein intensiver Gebührenwettbewerb zwischen den Anbietern herrschte.

Marktdynamik: Günstige Fonds verdrängen teure

Ein weiterer wichtiger Befund: Der Gebührenrückgang wird maßgeblich durch die Marktdynamik getrieben. Neu aufgelegte Fonds sind systematisch günstiger als ihre Vorgänger. Produkte, die geschlossen wurden, hatten dagegen im Schnitt höhere Kosten. Morningstar sieht darin einen Beleg dafür, dass hohe Gebühren aufgrund des Renditenachteils die Überlebenschancen von Fonds beeinträchtigen – unabhängig vom Anlagestil.

Die Analyse zeigt, dass sich dieser Trend in der zweiten Hälfte des Betrachtungszeitraums etwas verlangsamt hat, was darauf hindeutet, dass ein gewisses Kostenniveau erreicht sein könnte. Dennoch dürfte der Wettbewerbsdruck, insbesondere durch das Wachstum günstiger ETFs und den aufkommenden Markt für aktive ETFs, den Gebührendruck aufrechterhalten.