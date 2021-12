Morningstar Auf diese Fonds stürzen sich die Anleger

Neu aufgelegte Produkte erleben ein steileres Volumen-Wachstum als die alten Hasen am Markt.

Die Person des Fondsmanagers scheint eine Rolle zu spielen: Hieraus speist sich die Beliebtheit von Mischfonds wie Ethna Aktiv, Flossbach von Storch Multiple Opportunities oder Carmignac Patrimoine, so die Morningstar-Analysten. Persönlichkeiten wie Luca Pesarini, Bert Flossbach, Rose Ouahba und Edouard Carmignac ziehen Investorengelder an.

Nicht ohne Stolz hebt Morningstar hervor, dass auch ein positives Rating ihres Hauses auf Anleger zu wirken scheint: Fonds, die von dem Analysehaus mit fünf Sternen bewertet wurden, erleben ebenfalls besonders hohe Zuflüsse.

Das Kriterium Fondskosten spielt für Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks eine unterschiedliche Rolle: Je teurer die Fonds, desto weniger Geld investieren US-Anleger. In Europa spielen Fondskosten im Vertrieb laut Analyse dagegen keine Rolle.

Ein leichtes Bonus in Anlegeraugen haben auch Fonds, die den Fokus auf nachhaltiges und sozial verantwortliches Investment legen. Das betrifft vor allen Dingen Fonds, die in den USA und an den großen europäischen Produktstandorten Dublin und Luxemburg geführt werden.

Welche Fonds wachsen am schnellsten an? Diese Frage stellte sich das Analysehaus Morningstar . Es hat in einer Untersuchung die dynamische Entwicklung von Fonds durchleuchtet. In die Analyse flossen aktiv gemanagte Aktien-, Renten- und Mischfonds ein.Im Zentrum der Untersuchung standen nicht die einfachen Mittelzuflüsse, sondern deren Auswirkung auf das Fondsvolumen. Welche Produkte legen eine besondere Dynamik an den Tag und vergrößern ihr Volumen schneller als andere? Bei der Analyse wurde die Fonds-Performance herausgerechnet, um die wirkliche Vertriebsleistung isoliert messen zu können.