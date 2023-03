Teilen

Awards für Anbieter und Produkte Morningstar zeichnet Fonds und Asset Manager aus – das sind die Gewinner

Morningstar hat die Gewinner seiner Awards for Investing Excellence 2023 für Deutschland bekannt gegeben. Das Analysehaus zeichnet jährlich Fonds und Vermögensverwalter aus, die für Investoren in der Vergangenheit eine gute Performance erzielten und auch in Zukunft aussichtsreich erscheinen. Hier kommen die Gewinner.