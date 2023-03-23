Awards für Anbieter und Produkte Morningstar zeichnet Fonds und Asset Manager aus – das sind die Gewinner

Morningstar Award: Die besten Fonds und Asset Manager (2023)
Bei den Awards for Investing Excellence 2023 hat Morningstar Einzelfonds und Fondshäuser prämiert. „Unsere Gewinner in den Kategorien Aktien, Anleihen und Multi-Asset im Jahr 2023 repräsentieren einige der besten Fonds und Fondshäuser der Branche“, sagt Natalia Wolfstetter, Research-Managerin bei Morningstar Deutschland. Das Analysehaus wählt die Gewinner nach eigenen Angaben mit einer quantitativen Methode aus, die durch qualitative Kriterien ergänzt wird.
Morningstar vergibt drei Preise:
- Die Morningstar Category Awards
- Den Morningstar Asset Manager Award
- Den Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Award
Die Siegerfonds der Morningstar Category Awards:
Bester Mischfonds Euro
Fonds: DWS Concept Kaldemorgen SLD
ISIN: LU1606606942
Auflegung: 15. Mai 2017
Fondsvolumen: 13.537,42 Millionen Euro
Volatilität (3 Jahre): 7 Prozent
Jährliche Wertentwicklung (5 Jahre): 3,4 Prozent
Bester Anleihenfonds Euro
Fonds: Candriam Bonds Euro High Yield
ISIN: LU0942153742
Auflegung: 4. Februar 2014
Fondsvolumen: 2.089,80 Millionen Euro
Volatilität (3 Jahre): 9,2 Prozent
Jährliche Wertentwicklung (5 Jahre): 1,2 Prozent
Bester Aktienfonds Europa
Fonds: M&G European Strategic Value
ISIN: LU1670707527
Auflegung: 20. September 2018
Fondsvolumen: 1.502,11 Millionen Euro
Volatilität (3 Jahre): 21,1 Prozent
Jährliche Wertentwicklung (3 Jahre): 24,2 Prozent
Bester Aktienfonds Global
Fonds: Schroder ISF Global Sustainable Growth
ISIN: LU0557290698
Auflegung: 23. November 2010
Fondsvolumen: 3.735,59 Millionen US-Dollar
Volatilität (3 Jahre): 18,8 Prozent
Jährliche Wertentwicklung (5 Jahre): 13,2 Prozent
Der Gewinner des Morningstar Asset Manager Awards
Als bestes Fondshaus wurde Vanguard ausgezeichnet. „Vanguard bietet klassische und digitale Beratung zu erschwinglichen Kosten“, schreibt Morningstar. Außerdem sei Vanguard das einzige Unternehmen in der Vermögensverwaltungsbranche, welches sich im Kundenbesitz befinde. Der Vermögensverwalter nutze die Einnahmen aus der Wertpapierleihe, um die Gesamtkostenquote zu senken, wenn nicht sogar zu eliminieren.
Unigestion räumt Sustainable Investing Award ab
Der Sustainable Investing Award geht dagegen an das Fondshaus Unigestion. „Das Unternehmen hat ein ESG-Rating entwickelt und über alle Fonds hinweg als wichtigen Faktor für die Aktienauswahl und den Portfolioaufbau eingeführt“, heißt es in der Bewertung von Morningstar. Alle Aktienfonds müssten ein besseres ESG-Profil als ihre Benchmarks aufweisen und ihre Kohlenstoffintensität um mindestens 20 Prozent reduzieren. „In der Praxis gehen die Fonds mit Reduktionszielen zwischen 40 Prozent und 60 Prozent weit über dieses Ziel hinaus“, so die Analysten.
Methodik:
Das von Fondsanalysten vergebene qualitative Morningstar Analyst Rating spielt eine zentrale Rolle im Auswahlverfahren für die Morningstar Awards for Investing Excellence. Bei Bedarf kann das Morningstar Quantitative Rating (MQR) ergänzend hinzukommen. MQR ist ein dem Analystenrating nachempfunden und verwendet die gleiche Ratingskala von Gold, Silver, Bronze, Neutral und Negative.