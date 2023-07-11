Europäische Aktien hatten zuletzt einen sehr guten Lauf. Dennoch gibt es nach wie vor Aktien mit Wachstumspotenzial. Hier sind 22 Unternehmen aus 8 Sektoren, die laut Morningstar unterbewertet sind.

Unter fairem Wert Morningstar: Die 22 besten europäischen Aktien für das dritte Quartal

Die europäischen Aktienmärkte haben ein positives erstes Halbjahr hinter sich, mit einem Anstieg von rund 10 Prozent. Damit nähern sich europäische Aktien den fairen Werten, schreiben die Aktienanalysten von Morningstar. Sie werden nur noch 2 Prozent unter dem inneren Wert gehandelt.

Trotz dieser Bewertungen gibt es immer noch Möglichkeiten, Qualitätsaktien zu einem attraktiven Preis zu finden. „Die besten Anlagemöglichkeiten bieten sich derzeit in den Sektoren, die dem Konjunkturzyklus am stärksten ausgesetzt sind, das heißt zyklische Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und Kommunikation“, schreibt Morningstar.

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Diese Sektoren und Unternehmen werden derzeit von den Morningstar-Analysten empfohlen.