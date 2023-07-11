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Morningstar: Die 22 besten europäischen Aktien für das dritte Quartal
Unter fairem Wert Morningstar: Die 22 besten europäischen Aktien für das dritte Quartal
Die europäischen Aktienmärkte haben ein positives erstes Halbjahr hinter sich, mit einem Anstieg von rund 10 Prozent. Damit nähern sich europäische Aktien den fairen Werten, schreiben die Aktienanalysten von Morningstar. Sie werden nur noch 2 Prozent unter dem inneren Wert gehandelt.
Trotz dieser Bewertungen gibt es immer noch Möglichkeiten, Qualitätsaktien zu einem attraktiven Preis zu finden. „Die besten Anlagemöglichkeiten bieten sich derzeit in den Sektoren, die dem Konjunkturzyklus am stärksten ausgesetzt sind, das heißt zyklische Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und Kommunikation“, schreibt Morningstar.
Diese Sektoren und Unternehmen werden derzeit von den Morningstar-Analysten empfohlen.
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