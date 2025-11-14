Welche Fonds vereinen hohe Qualitätsstandards mit niedrigen ESG-Risiken? Morningstar hat drei Strategien identifiziert – mit einem zweistufigen Auswahlverfahren.

Morningstar-Auswertung Das sind die drei besten Nachhaltigkeitsfonds

Nachhaltigkeitsfonds versuchen die Waage zwischen Rendite und nachhaltigem Investieren zu finden.

Nachhaltig investieren – aber bitte nicht auf Kosten der Rendite. Immer mehr Anleger suchen nach Fonds, die beides liefern: solide Performance und ein gutes Gewissen. Doch wie findet man sie? Morningstar hat drei Strategien identifiziert, die beide Kriterien erfüllen.

Die Auswahlmethodik

Morningstar wendet für diese Auswahl ein zweistufiges Verfahren an:

Qualitätsprüfung: Die Analysten vergeben zunächst das Morningstar Medalist Rating. Nur Fonds mit Bronze, Silber oder Gold qualifizieren sich. Diese Auszeichnung bestätigt: Das Expertenteam traut dem Fonds zu, seine Benchmark über einen kompletten Marktzyklus zu schlagen.

Nachhaltigkeitsprüfung: Morningstar bewertet die qualifizierten Fonds nun mit zwei Instrumenten:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das ESG-Risk-Rating misst, wie stark ein Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken ausgesetzt ist. Die Bewertung reicht von 1 bis 5 Globes, wobei 4 oder 5 Globes ein niedriges Risiko signalisieren.

misst, wie stark ein Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken ausgesetzt ist. Die Bewertung reicht von 1 bis 5 Globes, wobei 4 oder 5 Globes ein niedriges Risiko signalisieren. Die Low-Carbon-Designation zeichnet Fonds aus, die einen niedrigen CO2-Risiko-Score aufweisen und weniger als 7 Prozent in fossile Brennstoffe investieren.

Nur Fonds, die beide Stufen erfolgreich durchlaufen, schaffen es in diese Auswahl. Welche drei es an die Spitze geschafft haben, lesen Sie auf den kommenden Seiten.