Morningstar: Das sind die drei besten Nachhaltigkeitsfonds
Nachhaltig investieren – aber bitte nicht auf Kosten der Rendite. Immer mehr Anleger suchen nach Fonds, die beides liefern: solide Performance und ein gutes Gewissen. Doch wie findet man sie? Morningstar hat drei Strategien identifiziert, die beide Kriterien erfüllen.
Die Auswahlmethodik
Morningstar wendet für diese Auswahl ein zweistufiges Verfahren an:
Qualitätsprüfung: Die Analysten vergeben zunächst das Morningstar Medalist Rating. Nur Fonds mit Bronze, Silber oder Gold qualifizieren sich. Diese Auszeichnung bestätigt: Das Expertenteam traut dem Fonds zu, seine Benchmark über einen kompletten Marktzyklus zu schlagen.
Nachhaltigkeitsprüfung: Morningstar bewertet die qualifizierten Fonds nun mit zwei Instrumenten:
- Das ESG-Risk-Rating misst, wie stark ein Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken ausgesetzt ist. Die Bewertung reicht von 1 bis 5 Globes, wobei 4 oder 5 Globes ein niedriges Risiko signalisieren.
- Die Low-Carbon-Designation zeichnet Fonds aus, die einen niedrigen CO2-Risiko-Score aufweisen und weniger als 7 Prozent in fossile Brennstoffe investieren.
Nur Fonds, die beide Stufen erfolgreich durchlaufen, schaffen es in diese Auswahl. Welche drei es an die Spitze geschafft haben, lesen Sie auf den kommenden Seiten.