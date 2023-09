Bei der Auswahl der besten Dividenden-Aktien raten die Morningstar-Analysten Anlegern, genau hinzuschauen. Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes, sagt: „Wir sind der Meinung, dass die besten Dividenden-Aktien nicht einfach die Aktien mit den höchsten Dividenden sind." Stattdessen empfehlen sie Anlegern, nicht nur auf die Rendite einer Aktie zu achten, sondern Aktien mit dauerhaften Dividenden zu wählen und diese Aktien dann zu kaufen, wenn sie unterbewertet sind.

Beim Kauf von Dividenden-Titeln und der Jagd nach Rendite sei es sehr wichtig, selektiv vorzugehen: „Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führt oft in problematische Bereiche und Dividendenfallen. Unternehmen, deren Rendite zwar gut aussieht, aber die letztlich nicht nachhaltig ist“, so der Experte. Anleger sollten mehr auf die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Ausschüttungen achten.

Management und Wettbewerbsvorteile als zentrale Erfolgsfaktoren

Morningstar-Dividendenspezialist David Harrell betont, wie wichtig zum einen das Management von Unternehmen für das Gelingen einer soliden Dividendenstrategie sei. Zum anderen seien Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen (Economic Moat) zu bevorzugen.

„Ein Moat-Rating ist natürlich keine Garantie für Dividenden, aber wir haben einige sehr starke Korrelationen zwischen wirtschaftlichen Burggräben und Dividendenbeständigkeit festgestellt“, sagt Harrell.

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit und der Volatilität an den Aktienmärkten sollten Anleger, die nach den besten Dividenden-Aktien suchen, unterbewertete Qualitätsdividenden-Aktien in ihr Portfolio aufzunehmen, empfiehlt Harrell. Sein Argument: „Qualitätsunternehmen verfügen über die finanzielle Stabilität, um ihre Dividenden auch in fragwürdigen wirtschaftlichen Zeiten aufrechtzuerhalten. Und das Kursrisiko wird verringert, wenn Anleger die Aktien dieser Unternehmen günstig kaufen können.“

Die Analysten nutzen den Morningstar Dividend Yield Focus Index, um die besten Dividenden-Aktien zu finden. Die hier vorgestellten Titel sind laut den Analysten zugleich unterbewertet und haben vier oder fünf Morningstar-Sterne.

Der Morningstar Dividend Yield Focus Index ist ein Unterindex des Morningstar US Market Index, der 97 Prozent der Marktkapitalisierung repräsentieren soll. „Dieser bildet die 75 renditestärksten Aktien ab, die unsere Anforderungen an Qualität und finanzielle Solidität erfüllen, wobei der Abstand zum Zahlungsausfall eines dieser Kriterien ist“, so die Morningstar-Analysten. Konkret nutzen sie Marktinformationen und Buchhaltungsdaten, um zu ermitteln, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Unternehmen seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommen kann.

Die 75 renditestärksten Aktien, die dieses Qualitätsscreening bestehen, kommen nach der Gesamtdividende gewichtet in den Index: „Weil sich der Index auf solide Dividendenzahler konzentriert, sind seine Bestände ein gutes Jagdrevier für Dividendenliebhaber, die nach neuen Ideen suchen.“