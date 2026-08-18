Schwellenländeranleihen zählen 2026 zu den Gewinnern am Rentenmarkt. Wir zeigen die größten Fonds, die Morningstar mit seiner Bestnote auszeichnet.

Am Rentenmarkt gehören Schwellenländeranleihen 2026 zu den Gewinnern. Während Staatsanleihen aus den Industrieländern kaum vom Fleck kommen, hat der Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond Index in den vergangenen zwölf Monaten 4,8 Prozent zugelegt. In Euro gerechnet ist das deutlich mehr als beim breiten globalen Anleihenmarkt.

Für Anleger ist die Auswahl allerdings groß. Rund 174 Fonds und ETFs zählt Morningstar in der Kategorie „Anleihen Schwellenländer“. Als besonders aussichtsreich stuft die Ratingagentur nur 21 davon ein. Sie tragen das Gold Medalist Rating, die höchste Auszeichnung des Hauses.

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Die größten dieser Gold-Fonds stellen wir Ihnen hier vor, sortiert nach dem Alphabet.