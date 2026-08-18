Emerging Markets
Morningstar: Die besten Fonds für Schwellenländeranleihen
Morningstar Die besten Fonds für Schwellenländeranleihen
Inhalt
- Die besten Fonds für Schwellenländeranleihen Seite 1
- Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Seite 2
- BNPP Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Seite 3
- Capital Group Emerging Markets Debt Fund Seite 4
- iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund Seite 5
- Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund Seite 6
- Neuberger Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Seite 7
- Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Seite 8
- SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Seite 9
- Vanguard USD Emerging Markets Government Bond ETF Seite 10
- Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Seite 11
Am Rentenmarkt gehören Schwellenländeranleihen 2026 zu den Gewinnern. Während Staatsanleihen aus den Industrieländern kaum vom Fleck kommen, hat der Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond Index in den vergangenen zwölf Monaten 4,8 Prozent zugelegt. In Euro gerechnet ist das deutlich mehr als beim breiten globalen Anleihenmarkt.
Für Anleger ist die Auswahl allerdings groß. Rund 174 Fonds und ETFs zählt Morningstar in der Kategorie „Anleihen Schwellenländer“. Als besonders aussichtsreich stuft die Ratingagentur nur 21 davon ein. Sie tragen das Gold Medalist Rating, die höchste Auszeichnung des Hauses.
Die größten dieser Gold-Fonds stellen wir Ihnen hier vor, sortiert nach dem Alphabet.
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: Die besten Fonds für Schwellenländeranleihen
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