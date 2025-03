Hochzinsanleihefonds mit globalem Fokus haben auf Jahressicht den gesamten Anleihenmarkt – mit einer mehr als doppelt so hohen Rendite – deutlich übertroffen. Im Schnitt lag die Rendite in den vergangenen zwölf Monaten laut dem Analysehaus Morningstar bei fast 12 Prozent, in den vergangenen drei Jahren waren es pro Jahr 6,5 Prozent. Als Hauptgründe sieht Morningstar eine höhere Rentabilität der Unternehmen und eine sanfte Landung der Wirtschaft, insbesondere in den USA. Die Ausfallraten seien daher historisch niedrig. Seit Jahresbeginn liegen viele Strategien leicht im Minus – Experten schätzen die Aussichten für das Gesamtjahr aber positiv ein.

Um die besten Fonds der Vergleichsgruppe herauszufiltern, haben die Analysten von Morningstar nach Strategien gesucht, die die Benchmark, den Index Morningstar Global High Yield Bond, über ein Jahr und drei Jahre geschlagen haben. Produkte, die weniger als drei Jahre am Markt sind, sind nicht in die Untersuchung eingeflossen. Ebenso wurden Fonds mit einem Vermögen von weniger als 250 Millionen Euro ausgeschlossen. Aufgeführt ist für jeden Fonds die kostengünstigste Anteilsklasse – nicht alle sind für Privatanleger zugänglich.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die 10 besten globalen Fonds für Hochzinsanleihen – sortiert nach der Wertentwicklung über ein Jahr (Stand der Performance-Daten: 19. März 2025).

Platz 10: Schroder ISF Global High Yield

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Auflegung: 30.11.2017

30.11.2017 Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management

Schroder Investment Management ISIN: LU1725193004

LU1725193004 Performance YTD: -2,42%

-2,42% Performance 1 Jahr: 7,13%

Performance 3 Jahre: 17,79%

17,79% Performance 5 Jahre: 44,54%

44,54% Sharpe Ratio 1 Jahr: k.A.

k.A. Volatilität 1 Jahr: k.A.

k.A. Volumen in Mio. EUR: 1.674

Hinweis: In unserer Fondsdatenbank ist die von Morningstar verwendete Anteilsklasse nicht hinterlegt. Der Fonds-Chart zeigt daher eine andere Tranche des Schroder-Fonds. Die oben genannten Daten beziehen sich aber auf die von Morningstar untersuchte Anteilsklasse.