Das Analysehaus Morningstar veröffentlicht regelmäßig Top-Listen mit überzeugenden, besonders günstig bewerteten Aktien. Aktuell haben die Analysten 10 Unternehmen verschiedenster Branchen im Visier.

Auf welche Aktien sollten Anleger jetzt setzen? Die Analysten von Morningstar schauen sich auf dem Markt regelmäßig nach soliden Aktien um. Auf die Top-Liste schaffen es dem Analysehaus zufolge Unternehmen mit stabilen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, großen Wettbewerbsvorteilen und guten Management-Teams. Ziel sei, für Investoren Papiere herauszufiltern, die in schwierigen Zeiten Sicherheit bieten.

„Trotzdem sind die besten Unternehmen nicht immer die besten Aktien, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen kann“, heißt es von Morningstar. Neben den genannten Kriterien ist daher auch entscheidend, zu welchem Preis Papiere gehandelt werden. Dafür setzen die Aktien-Experten den fairen Wert der Titel ins Verhältnis zum aktuellen Kurs. Die laut den Morningstar-Analysten 10 besten Unternehmen mit den derzeit am stärksten unterbewerteten Kursen zeigen wir in unserer Bilderstrecke.

Die Informationen und Kennzahlen zu den Einzelaktien stammen von Morningstar sowie vom Portal finanzen.net (Stand: 20.07.2023).

Pfizer 1 / 10 Hauptsitz des Pharma- und Biotech-Konzerns Pfizer in New York. Bildquelle: Imago Images / ZUMA Wire