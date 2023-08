Die Berichtssaison der wichtigsten 40 deutschen Unternehmen ist beendet. Morningstar-Analysten haben die Ergebnisse der Dax-Unternehmen durchleuchtet und ermittelt, wie günstig die Gesellschaften aktuell an der Börse zu haben sind und welche Unternehmen als echte Schnäppchen durchgehen.

Fair-Value-Schätzung entscheidend für die Analyse

Zur Methodik: Wichtiger Teil der Prüfung ist es, den fairen Wertes (englisch: Fair Value Estimate, kurz FVE) neu zu bestimmen, so die Analysten. Beispielsweise ging es infolgedessen für Heidelberg Materials nach oben. Angesichts nachhaltiger Preiserhöhungen und zugleich sinkender Energiepreise hoben die Analysten díe Fair-Value-Schätzung für dieses Unternehmen um knapp 13 Prozent an.

Der deutsche Leitindex feierte am 1. Juli sein 35-jähriges Bestehen. Der Zeitpunkt für die Berechnung des Index wurde auf den 1. Januar 1988 mit 1.000 Punkten zurückdatiert. Eine Phase der Euphorie in den 1990er Jahren, deren Höhepunkt der Börsengang der Deutschen Telekom ist, endet mit dem Platzen der Dotcom-Blase. Zwischen 2000 und 2003 verliert der Dax rund 70 Prozent seines Wertes. Erst 2007 startet der Index zu einem neuen Rekordhoch, um kurz darauf im Zuge der Finanzkrise bis 2009 erneut 50 Prozent zu verlieren. Bis zum nächsten Rekord dauert es dann rund vier Jahre. Heftige Rückschläge gibt es jüngst im Zuge der Corona-Krise ab 2020 sowie 2022, als der Ukraine-Krieg, steigende Inflationsraten und die Zinswende die Anleger verunsicherten.

Tummelplatz für internationale Anleger

Der Dax ist zunehmend in der Hand von institutionellen Investoren aus den USA. Mit Flossbach von Storch ist nur ein deutscher Vermögensverwalter in den Top 10 der größten Dax-Zukäufer. Erst seit zwei Jahren sind 40 Unternehmen im Dax gelistet: Am 3. September 2021 verkündete die Deutsche Börse die Erweiterung des deutschen Leitindex von 30 auf 40 Mitglieder.

Zu den Neuen zählten unter anderem der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus, der Chemiekonzern Brenntag und der Sportartikelhersteller Puma. Dagegen schrumpfte entsprechend der M-Dax der mittleren Börsenwerte von 60 auf 50 Mitglieder. Ziel war es unter anderem, mit den Änderungen die Bandbreite der deutschen Wirtschaft besser im Index abzubilden.