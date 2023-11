Die Aktien sind nach dem Verhältnis aus Aktienkurs zum als angemessen angenommenem Wert pro Aktie (Fair Value) sortiert. Je niedriger dieser Quotient ausfällt desto günstiger die Aktie. Die Moningstar-Analysten sind der Meinung, dass die besten Dividenden-Aktien nicht einfach die Aktien mit den höchsten Dividenden seien: „Stattdessen empfehlen wir Anlegern, nicht nur auf die Rendite einer Aktie zu achten, sondern Aktien mit dauerhaften Dividenden zu wählen und diese Aktien zu kaufen, wenn sie unterbewertet sind.“

Dividenden-Investments erfordern sorgfältige Aktienwahl.

Beim Kauf von Dividenden-Titeln und der Jagd nach Rendite sei es sehr wichtig, selektiv vorzugehen, erklärt etwa Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes: „Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führt oft in problematische Bereiche und Dividendenfallen.Unternehmen, deren Rendite zwar gut aussieht, aber die letztlich nicht nachhaltig ist. Man muss auf die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Dividenden achten."

Weiterer Ratschlag für Anleger ist, Unternehmen mit Managementteams zu bevorzugen, die eine Dividenden-Strategien unterstützen, Auch Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen (economic moat) zu wählen, sei vorteilhaft.

Dividendenorientierte Manager und Wettbewerbsvorteile sind wichtige Kriterien

„Ein Moat-Rating ist natürlich keine Garantie für Dividenden, aber wir haben einige sehr starke Korrelationen zwischen wirtschaftlichen Burggräben und Dividendenbeständigkeit festgestellt“, sagt David Harrell, Herausgeber von Morningstar Dividend Investor.

Die Argumente der Analysten für unterbewertete Dividendentitel: „Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und der Volatilität an den Aktienmärkten sollten Anleger, die heute nach den besten Dividenden-Aktien suchen, in Erwägung ziehen, unterbewertete Qualitätsdividenden-Aktien in ihr Portfolio aufzunehmen.“ Denn Qualitätsunternehmen hätten die finanzielle Stabilität, um ihre Dividenden auch in fragwürdigen wirtschaftlichen Zeiten aufrechtzuerhalten. Und das Kursrisiko werde verringert, wenn Anleger die Aktien dieser Unternehmen günstig kaufen könnten.