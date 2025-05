Diversifikation: 4 wirksame Strategien im Zinsumfeld 2025

Ein entscheidender Faktor ist der Anstieg der Korrelationen zwischen vielen wichtigen Anlageklassen. „Korrelationen sind auch über längere Zeiträume für einige Hauptanlageklassen gestiegen, was den Wert der Diversifikation mindert“, heißt es im Report. Dies betrifft insbesondere Unternehmensanleihen, globale Anleihen, Hochzinsanleihen, Kommunalanleihen, Reits und inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Tips). Viele dieser Kategorien mussten zudem in Phasen von Aktienmarktturbulenzen Verluste hinnehmen.

Die Diversifikation, lange als der einzige „Free Lunch“ in der Finanzwelt gefeiert, sieht sich neuen Realitäten gegenüber. Ein simples 60/40-Portfolio aus US-Aktien und -Anleihen lieferte 2024 zwar eine starke Rendite von rund 15 Prozent, doch die zunehmende Angleichung vieler Anlageklassen und ein verändertes Wirtschaftsumfeld erfordern ein Umdenken. Für professionelle Investoren stellt sich dringlicher denn je die Frage: Wie lassen sich Portfolios in dieser neuen Ära robust und zukunftssicher gestalten?

Gesamtrendite in Prozent Standardabweichung Sharpe-Ratio Morningstar US Markt 24,09 11,16 1,54 Morningstar US Kernanleihen 1,36 5,82 -0,63 60/40 Portfolio 15,00 8,50 1,09 Diversifiziertes Portfolio 10,05 6,71 0,70



Quelle: Morningstar Direct. Daten vom 31.12.2024. Das 60/40-Portfolio besteht aus einer 60 Prozent-Gewichtung im Morningstar US Markt Index und 40 Prozent im Morningstar US Kernanleihen Index. Das diversifizierte Portfolio beinhaltet eine 20-Prozent-Gewichtung in Large-Cap US-Aktien; jeweils 10 Prozent in Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern, Staatsanleihen, Kernanleihen, globalen Anleihen und Hochzinsanleihen; sowie jeweils 5 Prozent in Small-Cap-Aktien, Rohstoffe, Gold und Reits.

Karen Zaya, Associate Director bei Morningstar, erläuterte im begleitenden Webinar: „Wir haben einen fundamentalen Regimewechsel durchlaufen, und Makroumfelder beeinflussen Korrelationen besonders stark in Stressphasen oder akuten Krisen. [...] 2021 waren es Inflation und steigende Zinsen. Und als diese griffen, schnellten die Korrelationen in die Höhe.“

Risikoadjustierte Renditen (Sharpe Ratio) © Morningstar

Aus dieser veränderten Gemengelage leitet Morningstar konkrete Handlungsempfehlungen für professionelle Investoren ab.

Cash neu bewerten

Angesichts steigender Zinsen haben sich Barmittel zuletzt besser zur Diversifizierung geeignet als Staatsanleihen. Christine Benz, Director of Personal Finance and Retirement Planning bei Morningstar, sagte dazu: „Cash sah in dieser speziellen Periode tatsächlich sehr gut als Diversifikator aus, denn Cash-Halter profitierten von höheren Zinsen.“

Besonders für Ruheständler kann eine kluge Allokation in Cash und Kurzläufer neben Kernbeständen in Anleihen mittlerer und längerer Laufzeiten sinnvoll sein.

Anleihen – Qualität und aktives Management zählen

Trotz aktueller Herausforderungen bleiben hochwertige Staatsanleihen und Agency Mortgages (forderungsbesicherte Wertpapiere) langfristig wichtige Diversifikatoren. „Selbst in Perioden, in denen die Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen positiv sind, können Staatsanleihen und andere hochwertige Anleihen die risikoadjustierten Renditen im Vergleich zu einem reinen Aktienportfolio immer noch verbessern“, so Morningstar.

Anleihen niedrigerer Bonität hingegen seien schlechte Aktiendiversifikatoren. Christine Benz betonte: „Festverzinsliche Wertpapiere geringer Qualität sind nicht Ihr bester Freund. Junk Bonds neigen dazu, sich im Gleichklang mit dem Aktienmarkt zu bewegen.“

Auch Kommunalanleihen („Municipal bonds“) zeigen eine recht hohe Korrelation mit Aktien. „Sie waren nicht so verlässliche Diversifikatoren wie Staatsanleihen“, so Benz. Ein aktives Management von Anleihenstrategien und eine Diversifizierung innerhalb des Anleihenportfolios gewinnen an Bedeutung.

Aktien – begrenzte Streuung durch Stile, Sektoren, Faktoren

Die Diversifikationseffekte durch eine Aufteilung nach Anlagestilen, Sektoren oder Faktoren sind oft begrenzt. Die Performance war meist eng mit dem Gesamtmarkt verknüpft. „Über alle Hauptfaktoren hinweg neigen sie dazu, ziemlich hohe Korrelationen mit dem Markt aufzuweisen“, so Amy Arnott, Portfoliostrategin bei Morningstar.

Drei-Jahres-Korrelationsmatrix für internationale Aktien © Morningstar

Internationale Aktien haben oft enttäuscht, doch Morningstar sieht weiterhin Diversifikationspotenzial. Amy Arnott wies auf mögliche positive Effekte durch einen schwächeren US-Dollar und andere Sektorprofile hin. Christine Benz ergänzte, dass Schwellenländer eine bessere Diversifikation für US-Aktien bieten könnten als entwickelte Märkte.

Alternative Anlagen – gezielter Einsatz

Bei Rohstoffen haben sich die Korrelationen zuletzt tendenziell verringert. Gold sticht als potenzieller Puffer hervor. „Wenn Sie sich gegen das Risiko eines Marktabschwungs diversifizieren wollen, könnte Gold diese Rolle wahrscheinlich am besten ausfüllen“, so Karen Zaya. Andere alternative Strategien wie Equity-Market-Neutral oder Systematic-Trend können ebenfalls Potenzial bieten.

Rollierende Drei-Jahres-Korrelationen gegenüber dem Morningstar US Market Index: Rohstoffe © Morningstar

Private Investments zeigen oft eine inkonsistente Diversifikation und bergen für Privatanleger Liquiditätsrisiken. „Der Diversifikationsnutzen aus unserer Analyse war ziemlich inkonsistent“, sagte Zaya.

Gehebelte und optionsbasierte Strategien sind laut Morningstar meist nicht zur Verbesserung der Portfoliodiversifikation geeignet, da sie oft für kurzfristige Engagements konzipiert sind.

Fazit: Diversifikation bleibt Kern-Disziplin, erfordert aber Anpassung

Trotz steigender Korrelationen und eines komplexeren Umfelds bleibt die Diversifikation ein zentrales Anlageprinzip. „Diversifikation ist eine gute Sache. Der Grund, warum man diversifizieren möchte, ist, das Risiko seines Portfolios zu reduzieren. Und dann auch, um sich gegen die Unsicherheit abzusichern, die dem Investieren innewohnt“, unterstrich Amy Arnott.

Auch wenn die Bedingungen für Anlageklassen wie Anleihen herausfordernder geworden sind, ist ihr Diversifikationsnutzen nicht verschwunden. Eine solide Basis aus US-Aktien, internationalen Aktien und Qualitätsanleihen kann dabei weiterhin einen wichtigen Grundpfeiler bilden.