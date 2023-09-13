Morningstar hat die Entschlossenheit von Vermögensverwaltern bewertet, ESG-Faktoren in die Anlageprozesse zu integrieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Untersucht haben die Analysten insgesamt 108 international tätige Fondsanbieter, die Höchstnote jedoch erreichen lediglich 8.

ESG-Engagement im Check Morningstar: Nur diese 8 Fondsanbieter bekommen die beste Note

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Die Skala der Ergebnisse für das ESG-Engagement reicht von der Bestnote „Leader“ (führend) über „Advanced“ (fortgeschritten) und „Basic“ (Grundstufe) bis zu „Low“ (niedrig). „Das ESG Commitment Level greift auf zwei Ebenen: Es wird für einzelne Fonds, aber auch für die Fondsgesellschaften vergeben, die diese Fonds managen“ erklärt Hortense Bioy, Leiterin Sustainability Research bei Morningstar.

8 Fondsgesellschaften mit der besten Note

Von den 108 untersuchten Asset Managern erhalten nur 8 die Höchstnote. Diese am besten bewerteten Gesellschaften sind Affirmative Investment Management, Australian Ethical, Boston Trust Walden, Domini, Impax, Parnassus, Robeco und Stewart Investors.

Insgesamt 21 Fondsgesellschaften bewertet Morningstar mit Advanced bewertet, die größte Gruppe mit 48 Unternehmen erhält die Note Basic, 31 Anbietern bleibt die unterste Stufe Low.

Hier kommt die Übersicht der Ergebnisse:

Morningstar ESG Commitment Level © Morningstar

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Vier Neue unter den Top-Anbietern

„Ebenso interessant wir diese absoluten Zahlen sind die Änderungen der Ratings im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Bioy. Denn von den 108 Fondsgesellschaften seien 34 zum zweiten oder dritten Mal geprüft worden.

So hätten vier der diesjährigen acht ESG-Commitment-Leader diese Note bereits bei der letzten Bewertung erhalten, betont die Morningstar-Expertin, nämlich Robeco, Impax Asset Management, Parnassus und Boston Trust Walden. Die übrigen Vier hat Morningstar jetzt erstmals auf Leader hochgestuft.

Mit Wellington Management und Brown Advisory steigen zwei Unternehmen von Basic auf Advanced auf, Franklin Templeton und Betashares stuft Morningstar von Low auf Basic hoch.

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