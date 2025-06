Welche europäischen Märkte überbewertet sind – und welche unterbewertet

Es läuft gut für europäische Aktien . In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg der Europa-Index der Ratingagentur Morningstar um knapp 10 Prozent. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 9 Prozent. Anleger sollten die Aktien, in die sie investieren, dennoch sorgfältig auswählen, empfehlen die Morningstar-Analysten. Denn zwischen besten und den schlechtesten europäischen Märkten k...

Das spiegelt sich auch in den großen europäischen Länderindizes wider. So legte etwa der Deutschland-Index von Morningstar seit Jahresbeginn um mehr als 19 Prozent zu, Großbritannien und Frankreich dagegen nur um 8 Prozent. Mit 26 Prozent und 21 Prozent liegen Spanien und Italien im Performance-Vergleich an der Spitze, Schlusslicht Dänemark musste dagegen einen Einbruch von 12 Prozent hinnehmen.

Es läuft gut für europäische Aktien . In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg der Europa-Index der Ratingagentur Morningstar um knapp 10 Prozent. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 9 Prozent. Anleger sollten die Aktien, in die sie investieren, dennoch sorgfältig auswählen, empfehlen die Morningstar-Analysten. Denn zwischen besten und den schlechtesten europäischen Märkten klafft eine deutliche Lücke.

Spanien und Italien sind am stärksten überbewertet

Kennzahl Kurs/fairer Wert nach Land



Erklärung: Ein Kurs/fairer Wert unter 1 bedeutet, dass der Vermögenswert unterbewertet ist, während ein Kurs/fairer Wert über 1 bedeutet, dass der Vermögenswert überbewertet ist.



Stand: 28. Mai 2025 © Morningstar Direct

Mit Italien und Spanien sind die Renditesieger auch am stärksten überbewertet. In beiden Ländern macht die Finanzbranche einen erheblichen Teil des Wertes aus: 45 Prozent in Italien und 38 Prozent in Spanien. Das erklärt auch das Performance-Plus, denn die europäische Finanzbranche ist seit Jahresbeginn mit 23 Prozent deutlich gestiegen.

Am anderen Ende der Tabelle befinden sich die Niederlande und Dänemark. Aktien aus den beiden Ländern werden demnach 10 und 14 Prozent unter fairem Wert gehandelt. In beiden Ländern hängen jedoch die Aktienmärkte stark von der Entwicklung eines einzigen Unternehmens ab – die sich seit Jahresbeginn nicht gut entwickelt haben.